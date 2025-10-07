Тръмп: Почти съм сигурен, че ще има споразумение за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „почти сигурен“ във възможността за мирно споразумение по Газа, като подчерта, че движението Хамас вече се е съгласило по „много важни въпроси“ в рамките на преговорите с Израел.
Президентът изрази оптимизъм за напредъка на преговорите, които се водят в Египет между делегации на Хамас и Израел, и се основават на неговия 20-точков мирен план за прекратяване на конфликта.
Той отхвърли твърденията, че е обвинил израелския премиер Бенямин Нетаняху заради позицията му към преговорите.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „почти сигурен“ във възможността за мирно споразумение по Газа, като подчерта, че движението Хамас вече се е съгласило по „много важни въпроси“ в рамките на преговорите с Израел.
Президентът изрази оптимизъм за напредъка на преговорите, които се водят в Египет между делегации на Хамас и Израел, и се основават на неговия 20-точков мирен план за прекратяване на конфликта.
Той отхвърли твърденията, че е обвинил израелския премиер Бенямин Нетаняху заради позицията му към преговорите.
Президентът на Мадагаскар Андри Раджоелина назначи генерал Руфин Зафисамбо за министър-председател, в опит да потуши нарастващите антиправителствени протести, които разтърсват страната от седмици.
„С мъдрост...
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!