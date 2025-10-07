НА ЖИВО
          Тръмп: Почти съм сигурен, че ще има споразумение за Газа

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е „почти сигурен“ във възможността за мирно споразумение по Газа, като подчерта, че движението Хамас вече се е съгласило по „много важни въпроси“ в рамките на преговорите с Израел.

          „Имам червени линии — ако определени неща не бъдат изпълнени, няма да го направим,“ каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет, когато беше запитан дали има предварителни условия, включително разоръжаването на Хамас.

          „Но мисля, че се справяме много добре и че Хамас се съгласява с много важни неща.“

          Президентът изрази оптимизъм за напредъка на преговорите, които се водят в Египет между делегации на Хамас и Израел, и се основават на неговия 20-точков мирен план за прекратяване на конфликта.

          „Ще имаме споразумение за Газа — почти съм сигурен, да,“ заяви Тръмп.

          Той отхвърли твърденията, че е обвинил израелския премиер Бенямин Нетаняху заради позицията му към преговорите.

          „Нетаняху е бил много позитивен по отношение на споразумението,“ уточни американският президент.

          

