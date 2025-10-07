НА ЖИВО
          Тръмп: САЩ и Бразилия ще засилят търговските си отношения

          Снимка: tradingview.com
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон и Бразилия възнамеряват да задълбочат търговските си връзки, след като проведе телефонен разговор с бразилския си колега Луис Инасио Лула да Силва, който той определи като „прекрасен“.

          „Ще започнем да правим бизнес,“ каза Тръмп пред репортери в Белия дом, като определи Лула да Силва като „добър човек“ и допълни, че разговорът им е бил „много конструктивен“.

          Американският президент отговори утвърдително на въпрос дали планира да посети Бразилия, като уточни, че това може да се случи „в един или друг момент“.

          „Той (Лула да Силва) също ще дойде тук,“ добави Тръмп.

          По-рано в своята платформа Truth Social, президентът отбеляза, че двамата лидери са обсъдили двустранните търговски отношения и са се съгласили да се срещнат в близко бъдеще.

          От пресслужбата на бразилското президентство потвърдиха, че разговорът е продължил около 30 минути.

          В изявлението се посочва, че Лула да Силва е призовал за „премахване на 40-процентната такса върху бразилските стоки и ограничителните мерки, прилагани към бразилските длъжностни лица“.

          През август САЩ наложиха мита върху бразилския износ, като за някои продукти — основно кафе и месо — ставките достигат до 50%.

          Двамата лидери са се споразумели да обсъдят тези мерки лично, като и Вашингтон, и Бразилия заявяват намерение за „нов старт“ в икономическите отношения между двете най-големи икономики в Западното полукълбо.

