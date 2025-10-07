НА ЖИВО
          Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

          нобелова награда
          Снимка: БГ НЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Британецът Джон Кларк, французинът Мишел Деворе и американецът Джон Мартинис спечелиха Нобеловата награда за физика за своите изследвания в областта на квантовата механика, съобщи Нобеловата комисия.

          Тримата учени са отличени „за откритието на макроскопичния квантов тунелен ефект и квантуването на енергията в електрическа верига“, предаде АФП.

          Чудесно е да можем да празнуваме начина, по който вековната квантова механика продължава да ни изненадва и да бъде полезна – тя е в основата на цялата цифрова технология“, заяви Оле Ериксон, председател на Нобеловия комитет по физика.

          Квантовата механика описва света на микроскопичното – където частиците могат да преминават през „стени“, феномен, известен като квантово тунелиране.

          Присъдената награда отличава експерименти от 80-те години, които за първи път доказват, че тунелирането може да се наблюдава и в макроскопичен мащаб, благодарение на свръхпроводими материали. Изследванията показват, че „странните свойства на квантовия свят могат да бъдат наблюдавани в система, която се побира в човешка ръка“, посочиха от Кралската шведска академия на науките.

          Тези експерименти поставят основите на квантовите технологии – от квантовите компютри и квантовата криптография до високочувствителните сензори.

          Никога не сме мислили, че това откритие ще има толкова значително въздействие, ние просто се интересувахме от физиката“, каза 83-годишният Джон Кларк от Университета на Калифорния – Бъркли.

          Мишел Деворе (72 г.) е професор в Университета на Калифорния – Санта Барбара и почетен преподавател в Йейлския университет, а Джон Мартинис (роден през 1958 г.) също е професор в Санта Барбара.

          Наградата за физика е втората за сезона след отличието за медицина, присъдено на американците Мери Бранкоу и Фред Рамсдел, както и на японеца Шимон Сакагучи за изследванията им върху имунната система.

          Следващите отличия ще бъдат:

          • 8 октомври – Нобелова награда за химия
          • 9 октомври – награда за литература
          • 10 октомври – Нобелова награда за мир
          • 14 октомври – награда за икономика
          Всеки лауреат получава диплом, златен медал и чек за 1,2 млн. долара, които се поделят при повече от един победител.
          Церемонията по връчването ще се състои на 10 декември в Стокхолм, в деня на смъртта на създателя на наградите – Алфред Нобел (1896 г.).

