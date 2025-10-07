Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

Британецът Джон Кларк, французинът Мишел Деворе и американецът Джон Мартинис спечелиха Нобеловата награда за физика за своите изследвания в областта на квантовата механика, съобщи Нобеловата комисия.
Тримата учени са отличени „за откритието на макроскопичния квантов тунелен ефект и квантуването на енергията в електрическа верига“, предаде АФП.
Квантовата механика описва света на микроскопичното – където частиците могат да преминават през „стени“, феномен, известен като квантово тунелиране.
Присъдената награда отличава експерименти от 80-те години, които за първи път доказват, че тунелирането може да се наблюдава и в макроскопичен мащаб, благодарение на свръхпроводими материали. Изследванията показват, че „странните свойства на квантовия свят могат да бъдат наблюдавани в система, която се побира в човешка ръка“, посочиха от Кралската шведска академия на науките.
Тези експерименти поставят основите на квантовите технологии – от квантовите компютри и квантовата криптография до високочувствителните сензори.
Мишел Деворе (72 г.) е професор в Университета на Калифорния – Санта Барбара и почетен преподавател в Йейлския университет, а Джон Мартинис (роден през 1958 г.) също е професор в Санта Барбара.
Наградата за физика е втората за сезона след отличието за медицина, присъдено на американците Мери Бранкоу и Фред Рамсдел, както и на японеца Шимон Сакагучи за изследванията им върху имунната система.
Следващите отличия ще бъдат:
- 8 октомври – Нобелова награда за химия
- 9 октомври – награда за литература
- 10 октомври – Нобелова награда за мир
- 14 октомври – награда за икономика
Всеки лауреат получава диплом, златен медал и чек за 1,2 млн. долара, които се поделят при повече от един победител.
Церемонията по връчването ще се състои на 10 декември в Стокхолм, в деня на смъртта на създателя на наградите – Алфред Нобел (1896 г.).