      вторник, 07.10.25
          Турция изпраща делегация на преговорите за Газа в Шарм ел-Шейх

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Турска делегация, водена от директора на националното разузнаване Ибрахим Калън, ще участва в преговорите в египетския курорт Шарм ел-Шейх на 8 октомври, насочени към прекратяване на двегодишната война в Газа, предаде Анадолската агенция.

          Преди началото на непреките преговори с Израел, Калън е провел подготвителни разговори с представители на САЩ, Египет, Катар и палестинското движение Хамас, уточнява агенцията.

          В срещите ще се включи и премиерът на Катар шейх Мохамед бин Абдурахман Ал Тани, потвърдиха от външното министерство на Катар.

          Очаква се преговорите да се съсредоточат върху дългосрочно прекратяване на огъня и размяна на заложници, в рамките на мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

