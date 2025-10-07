Турция няма да тренира на родна земя преди мача с България

Турският национален отбор по футбол отказа да тренира в България преди световната квалификация между селекциите на 11 октомври. Решението е било оповестено от федерацията в южната ни съседка с писмо до БФС. Някои турски медии са се добрали до това писмо и го разпространиха на страниците си.

- Реклама -

По този начин турците искат да само получат 15 минути разходка по терена на стадион „Васил Левски“, за да се запознаят с настилката. Последното им занимание ще бъде на базата „Хасан Доган“ в Рива край Истанбул от 11.30 часа сутринта.

След това те ще се отправят към летището, за да хванат полета за София. Срещата България – Турция от група Е на Световните квалификации ще се играе в събота (11 октомври) от 21:45 часа, а веднага след срещата турците ще се качат на самолета си, за да се приберат в Истанбул.