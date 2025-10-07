НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Турция няма да тренира на родна земя преди мача с България

          Срещата от група Е на Световните квалификации ще се играе в събота (11 октомври) от 21:45 часа

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Турският национален отбор по футбол отказа да тренира в България преди световната квалификация между селекциите на 11 октомври. Решението е било оповестено от федерацията в южната ни съседка с писмо до БФС. Някои турски медии са се добрали до това писмо и го разпространиха на страниците си.

          - Реклама -

          По този начин турците искат да само получат 15 минути разходка по терена на стадион „Васил Левски“, за да се запознаят с настилката. Последното им занимание ще бъде на базата „Хасан Доган“ в Рива край Истанбул от 11.30 часа сутринта.

          След това те ще се отправят към летището, за да хванат полета за София. Срещата България – Турция от група Е на Световните квалификации ще се играе в събота (11 октомври) от 21:45 часа, а веднага след срещата турците ще се качат на самолета си, за да се приберат в Истанбул.

          Турският национален отбор по футбол отказа да тренира в България преди световната квалификация между селекциите на 11 октомври. Решението е било оповестено от федерацията в южната ни съседка с писмо до БФС. Някои турски медии са се добрали до това писмо и го разпространиха на страниците си.

          - Реклама -

          По този начин турците искат да само получат 15 минути разходка по терена на стадион „Васил Левски“, за да се запознаят с настилката. Последното им занимание ще бъде на базата „Хасан Доган“ в Рива край Истанбул от 11.30 часа сутринта.

          След това те ще се отправят към летището, за да хванат полета за София. Срещата България – Турция от група Е на Световните квалификации ще се играе в събота (11 октомври) от 21:45 часа, а веднага след срещата турците ще се качат на самолета си, за да се приберат в Истанбул.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Сър Ридли Скот избухна срещу Холивуд: Повечето филми са боклук

          Иван Христов -
          „Повечето съвременни филми са пълен боклук“ — така режисьорът Ридли Скот, легендарният автор на „Гладиатор“, „Пришълецът“ и „Блейд Рънър“, обобщи мнението си за днешното...
          Футбол

          Георги Иванов: Да се откажем от българските съдии значи да се откажем от собственото си бъдеще

          Николай Минчев -
          Президентът на Българския футболен съюз - Георги Иванов защити българските съдии. Официалната позиция на Гонзо е по повод на скандалите от началото на първенството,...
          Общество

          Израел депортира флотилията с Грета Тунберг и българина Васил Димитров на борда

          Камелия Григорова -
          170 участници от хуманитарната флотилия „Сумуд“, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг и българинът Васил Димитров, бяха депортирани от Израел. Според израелските власти активистите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions