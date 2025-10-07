Туск: Онези, които построиха ‘Северен поток 2’, а не обвинените в саботажа, трябва да се срамуват

Полският премиер Доналд Туск заяви, че „онези, които построиха ‘Северен поток 2’, а не обвинените в саботажа му, трябва да се срамуват и да мълчат“, предаде The Kyiv Independent. Той подчерта, че „не е в интерес на Полша“ да предаде заподозрения за взривяването на газопровода.

Думите на Туск идват на фона на подновените дебати около газопровода „Северен поток 2“ и искането на Германия за екстрадиция на украински гражданин, обвинен във връзка с експлозиите от 2022 г. Заподозреният бе задържан през септември в централната част на Полша.

„От наша гледна точка единствените, които трябва да се срамуват и да мълчат по темата за ‘Северен поток 2’, са тези, които взеха решението да го построят“, каза Туск на съвместна пресконференция във Варшава с литовския премиер Инга Ругиниене.

Той уточни, че Полша е изразила своята позиция „още преди месеци“ пред бившия германски канцлер Олаф Шолц и украинския президент Володимир Зеленски.

„Нашата позиция не се е променила. Определено не е в интерес на Полша да обвинява или да предава този гражданин на друга държава“, подчерта министър-председателят.

По думите му изграждането на газопровода, който свързва Русия и Германия през Балтийско море, е било „в противоречие с най-жизненоважните интереси на цяла Европа“.

Туск допълни, че решението ще принадлежи на съда, а правителството няма да се намесва.

Междувременно министърът-координатор на полските специални служби Томаш Сиемоняк определи случая като „изключително сериозен“, уточнявайки, че съдът разполага със срок до 100 дни, за да реши дали да екстрадира задържания в Германия.

Германското разследване твърди, че украинският инструктор по гмуркане е помогнал за поставянето на експлозиви по тръбите на „Северен поток“ през септември 2022 г. Друг заподозрян украинец бе арестуван в Италия през август по сходни обвинения.