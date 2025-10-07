Учениците в Несебър преминават към онлайн обучение

От днес всички училища и детски градини в община Несебър преминават към онлайн обучение за следващите три дни, съобщава БНТ. Решението е взето заради влошената метеорологична обстановка и непрестанните валежи, които продължават и тази сутрин.

Междувременно ваканционното селище „Елените“ остава затворено поне до сряда, тъй като съществува риск от нови наводнения. Достъпът до курорта е забранен, а на входа продължава да действа контролно-пропускателен пункт с 24-часова полицейска охрана.

Мерките за сигурност са засилени и заради случаи на мародерство — по информация на местните власти в редица апартаменти и къщи са разбити врати и прозорци, което поражда риск от кражби.

Ситуацията в района остава динамична, като се очаква решение за евентуално удължаване на мерките в зависимост от прогнозите за времето през следващите дни.