НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Учениците в Несебър преминават към онлайн обучение

          0
          22
          #image_title
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          От днес всички училища и детски градини в община Несебър преминават към онлайн обучение за следващите три дни, съобщава БНТ. Решението е взето заради влошената метеорологична обстановка и непрестанните валежи, които продължават и тази сутрин.

          - Реклама -

          Междувременно ваканционното селище „Елените“ остава затворено поне до сряда, тъй като съществува риск от нови наводнения. Достъпът до курорта е забранен, а на входа продължава да действа контролно-пропускателен пункт с 24-часова полицейска охрана.

          Мерките за сигурност са засилени и заради случаи на мародерство — по информация на местните власти в редица апартаменти и къщи са разбити врати и прозорци, което поражда риск от кражби.

          Ситуацията в района остава динамична, като се очаква решение за евентуално удължаване на мерките в зависимост от прогнозите за времето през следващите дни.

          От днес всички училища и детски градини в община Несебър преминават към онлайн обучение за следващите три дни, съобщава БНТ. Решението е взето заради влошената метеорологична обстановка и непрестанните валежи, които продължават и тази сутрин.

          - Реклама -

          Междувременно ваканционното селище „Елените“ остава затворено поне до сряда, тъй като съществува риск от нови наводнения. Достъпът до курорта е забранен, а на входа продължава да действа контролно-пропускателен пункт с 24-часова полицейска охрана.

          Мерките за сигурност са засилени и заради случаи на мародерство — по информация на местните власти в редица апартаменти и къщи са разбити врати и прозорци, което поражда риск от кражби.

          Ситуацията в района остава динамична, като се очаква решение за евентуално удължаване на мерките в зависимост от прогнозите за времето през следващите дни.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Дончев за бедствието: За едно и също място отговарят твърде много институции

          Никола Павлов -
          Големият проблем при бедствието в Елените е, че за едно и също място отговарят твърде много институции – от Дирекция „Строителен контрол“ през общината...
          Общество

          Израел депортира флотилията с Грета Тунберг и българина Васил Димитров на борда

          Камелия Григорова -
          170 участници от хуманитарната флотилия „Сумуд“, сред които шведската екоактивистка Грета Тунберг и българинът Васил Димитров, бяха депортирани от Израел. Според израелските власти активистите...
          Инциденти

          Двама мъже в тежко състояние след пожар в трафопост в Плевен

          Камелия Григорова -
          Двама мъже – на 72 и 68 години – са с тежки изгаряния след пожар в трафопост в двора на фирма в Плевен, съобщиха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions