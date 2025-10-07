УЕФА взе ключово решение за мачове от Ла Лига и Серия А

УЕФА одобри провеждането на официални мачове от испанското и италианското първенство извън пределите на съответните държави.

- Реклама -

Кралската испанска футболна федерация получи разрешение да организира двубоя между Барселона и Виляреал в Маями, докато Италианската федерация даде „да“ за провеждането на срещата между Милан и Комо в Австралия.

В официално изявление от Нион обаче се подчертава, че решението е изключение, а не нова практика. „УЕФА ще съдейства на ФИФА за изготвянето на ясни правила, които да защитават целостта на националните първенства и връзката между клубовете, феновете и местните общности“, се казва в съобщението.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин беше категоричен, че подобни инициативи крият рискове:

„Мачовете трябва да се играят на домакинските стадиони. В противен случай ще отнемем на верните фенове възможността да подкрепят своите отбори у дома и това може да наруши състезателния баланс.“

Чеферин благодари на всички 55 национални асоциации за конструктивния им подход и допълни, че решението за Маями и Австралия няма да се превърне в прецедент. „Нашата цел е да защитим духа на националните лиги и да гарантираме, че футболът остава в родната си среда“, заяви той.

Двубоят Барселона – Виляреал ще се проведе на 20 декември в Маями, а срещата Милан – Комо е насрочена за 6 февруари в Австралия.