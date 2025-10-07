НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 08.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          УЕФА взе ключово решение за мачове от Ла Лига и Серия А

          Барселона и Виляреал ще играят в Маями, а Милан и Комо в Австралия

          0
          9
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          УЕФА одобри провеждането на официални мачове от испанското и италианското първенство извън пределите на съответните държави.

          - Реклама -

          Кралската испанска футболна федерация получи разрешение да организира двубоя между Барселона и Виляреал в Маями, докато Италианската федерация даде „да“ за провеждането на срещата между Милан и Комо в Австралия.

          В официално изявление от Нион обаче се подчертава, че решението е изключение, а не нова практика. „УЕФА ще съдейства на ФИФА за изготвянето на ясни правила, които да защитават целостта на националните първенства и връзката между клубовете, феновете и местните общности“, се казва в съобщението.

          Президентът на УЕФА Александър Чеферин беше категоричен, че подобни инициативи крият рискове:
          „Мачовете трябва да се играят на домакинските стадиони. В противен случай ще отнемем на верните фенове възможността да подкрепят своите отбори у дома и това може да наруши състезателния баланс.“

          Чеферин благодари на всички 55 национални асоциации за конструктивния им подход и допълни, че решението за Маями и Австралия няма да се превърне в прецедент. „Нашата цел е да защитим духа на националните лиги и да гарантираме, че футболът остава в родната си среда“, заяви той.

          Двубоят Барселона – Виляреал ще се проведе на 20 декември в Маями, а срещата Милан – Комо е насрочена за 6 февруари в Австралия.

          УЕФА одобри провеждането на официални мачове от испанското и италианското първенство извън пределите на съответните държави.

          - Реклама -

          Кралската испанска футболна федерация получи разрешение да организира двубоя между Барселона и Виляреал в Маями, докато Италианската федерация даде „да“ за провеждането на срещата между Милан и Комо в Австралия.

          В официално изявление от Нион обаче се подчертава, че решението е изключение, а не нова практика. „УЕФА ще съдейства на ФИФА за изготвянето на ясни правила, които да защитават целостта на националните първенства и връзката между клубовете, феновете и местните общности“, се казва в съобщението.

          Президентът на УЕФА Александър Чеферин беше категоричен, че подобни инициативи крият рискове:
          „Мачовете трябва да се играят на домакинските стадиони. В противен случай ще отнемем на верните фенове възможността да подкрепят своите отбори у дома и това може да наруши състезателния баланс.“

          Чеферин благодари на всички 55 национални асоциации за конструктивния им подход и допълни, че решението за Маями и Австралия няма да се превърне в прецедент. „Нашата цел е да защитим духа на националните лиги и да гарантираме, че футболът остава в родната си среда“, заяви той.

          Двубоят Барселона – Виляреал ще се проведе на 20 декември в Маями, а срещата Милан – Комо е насрочена за 6 февруари в Австралия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Турците с интересно решение за мача в София

          Станимир Бакалов -
          Турският национален отбор по футбол няма да тренира в София преди мача с България, който е в събота от 21:45 часа. Това обявиха от...
          Други

          Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

          Станимир Бакалов -
          Боксовият промоутър Франк Уорън вярва, че Тайсън Фюри ще се завърне на ринга през 2026 година. Британецът обяви, че се оттегля, след като претърпя...
          Спорт

          Още една легенда на футбола каза „край“

          Станимир Бакалов -
          Краят на една футболна епоха е все по-близо. Само няколко дни след като Серхио Бускетс официално съобщи, че се оттегля, Интер Маями ще се...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions