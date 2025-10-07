Украинското разузнаване: Ветераните от войната са най-голямата заплаха за властта на Путин

В Кремъл нарастват опасенията, че завръщането на десетки хиляди военнослужещи и бивши затворници от фронта ще предизвика рязко увеличение на престъпността и социална дестабилизация. Ситуацията може да заприлича на 90-те години на миналия век, когато ветерани от войната в Афганистан формираха банди и мафиотски групировки, съобщава УНН, позовавайки се на Службата за външно разузнаване на Украйна.

Според разузнаването руските власти признават, че демобилизацията на ветерани от войната срещу Украйна носи сериозни вътрешни рискове. Кремъл оценява, че ветераните биха могли да се превърнат в катализатор за криминална и политическа дестабилизация, способна да подкопае системата, изградена около личната лоялност към Путин.

Проблемът се крие не само в психологическите травми от престоя на фронта, или криминалното минало на значителна част от военните, но и в резкия контраст между заплащането на фронтовата линия и жизнения стандарт на цивилното население. Заплатите и бонусите за военнослужещите в бойните зони са няколко пъти по-високи от средните за страната. Връщайки се към реалността на ниските заплати и опустошената икономика, ветераните биха могли да се превърнат в източник на социални вълнения. Ситуацията се усложнява от участието на десетки хиляди осъдени във войната. Според Федералната служба за изпълнение на наказанията, между 120 000 и 180 000 затворници са били изпратени на фронта. Значителен брой от тях вече са се върнали в руските градове, където броят на тежките престъпления, включващи военнослужещи, нараства, според доклада.

От украинското разузнаване отбелязват, че само от 2023 г. насам военните съдилища са получили най-малко 989 дела за убийства и умишлено причиняване на тежки телесни повреди, довели до смърт. Броят на присъдите за такива престъпления се е увеличил бързо: 38 през 2022 г., 266 през 2023 г., 346 през 2024 г., а 377 нови дела са разгледани само през първите девет месеца на 2025 г.

Властите реагират чрез засилване на репресивните механизми. Федералната служба за изпълнение на наказанията е упълномощена да използва по-широки средства срещу затворниците – от палки и електрошокови пистолети до кучета и водни оръдия. Официално това е за безопасността на персонала, но в действителност е с цел да се поддържа контрол над все по-агресивните групи бивши затворници и военни. Завръщането от фронта на хора, свикнали с насилие и безнаказаност, може да доведе до нова вътрешна война за Кремъл. Докато тези ветерани първоначално са служили като опора на режима, с течение на времето те биха могли да се превърнат в сила, която разрушава Русия отвътре, заключават от украинското разузнаване.