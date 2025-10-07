НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинското разузнаване: Ветераните от войната са най-голямата заплаха за властта на Путин

          0
          243
          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В Кремъл нарастват опасенията, че завръщането на десетки хиляди военнослужещи и бивши затворници от фронта ще предизвика рязко увеличение на престъпността и социална дестабилизация. Ситуацията може да заприлича на 90-те години на миналия век, когато ветерани от войната в Афганистан формираха банди и мафиотски групировки, съобщава УНН, позовавайки се на Службата за външно разузнаване на Украйна.

          - Реклама -

          Според разузнаването руските власти признават, че демобилизацията на ветерани от войната срещу Украйна носи сериозни вътрешни рискове. Кремъл оценява, че ветераните биха могли да се превърнат в катализатор за криминална и политическа дестабилизация, способна да подкопае системата, изградена около личната лоялност към Путин.

          Проблемът се крие не само в психологическите травми от престоя на фронта, или криминалното минало на значителна част от военните, но и в резкия контраст между заплащането на фронтовата линия и жизнения стандарт на цивилното население. Заплатите и бонусите за военнослужещите в бойните зони са няколко пъти по-високи от средните за страната. Връщайки се към реалността на ниските заплати и опустошената икономика, ветераните биха могли да се превърнат в източник на социални вълнения. Ситуацията се усложнява от участието на десетки хиляди осъдени във войната. Според Федералната служба за изпълнение на наказанията, между 120 000 и 180 000 затворници са били изпратени на фронта. Значителен брой от тях вече са се върнали в руските градове, където броят на тежките престъпления, включващи военнослужещи, нараства, според доклада.

          От украинското разузнаване отбелязват, че само от 2023 г. насам военните съдилища са получили най-малко 989 дела за убийства и умишлено причиняване на тежки телесни повреди, довели до смърт. Броят на присъдите за такива престъпления се е увеличил бързо: 38 през 2022 г., 266 през 2023 г., 346 през 2024 г., а 377 нови дела са разгледани само през първите девет месеца на 2025 г.

          Властите реагират чрез засилване на репресивните механизми. Федералната служба за изпълнение на наказанията е упълномощена да използва по-широки средства срещу затворниците – от палки и електрошокови пистолети до кучета и водни оръдия. Официално това е за безопасността на персонала, но в действителност е с цел да се поддържа контрол над все по-агресивните групи бивши затворници и военни. Завръщането от фронта на хора, свикнали с насилие и безнаказаност, може да доведе до нова вътрешна война за Кремъл. Докато тези ветерани първоначално са служили като опора на режима, с течение на времето те биха могли да се превърнат в сила, която разрушава Русия отвътре, заключават от украинското разузнаване.

          В Кремъл нарастват опасенията, че завръщането на десетки хиляди военнослужещи и бивши затворници от фронта ще предизвика рязко увеличение на престъпността и социална дестабилизация. Ситуацията може да заприлича на 90-те години на миналия век, когато ветерани от войната в Афганистан формираха банди и мафиотски групировки, съобщава УНН, позовавайки се на Службата за външно разузнаване на Украйна.

          - Реклама -

          Според разузнаването руските власти признават, че демобилизацията на ветерани от войната срещу Украйна носи сериозни вътрешни рискове. Кремъл оценява, че ветераните биха могли да се превърнат в катализатор за криминална и политическа дестабилизация, способна да подкопае системата, изградена около личната лоялност към Путин.

          Проблемът се крие не само в психологическите травми от престоя на фронта, или криминалното минало на значителна част от военните, но и в резкия контраст между заплащането на фронтовата линия и жизнения стандарт на цивилното население. Заплатите и бонусите за военнослужещите в бойните зони са няколко пъти по-високи от средните за страната. Връщайки се към реалността на ниските заплати и опустошената икономика, ветераните биха могли да се превърнат в източник на социални вълнения. Ситуацията се усложнява от участието на десетки хиляди осъдени във войната. Според Федералната служба за изпълнение на наказанията, между 120 000 и 180 000 затворници са били изпратени на фронта. Значителен брой от тях вече са се върнали в руските градове, където броят на тежките престъпления, включващи военнослужещи, нараства, според доклада.

          От украинското разузнаване отбелязват, че само от 2023 г. насам военните съдилища са получили най-малко 989 дела за убийства и умишлено причиняване на тежки телесни повреди, довели до смърт. Броят на присъдите за такива престъпления се е увеличил бързо: 38 през 2022 г., 266 през 2023 г., 346 през 2024 г., а 377 нови дела са разгледани само през първите девет месеца на 2025 г.

          Властите реагират чрез засилване на репресивните механизми. Федералната служба за изпълнение на наказанията е упълномощена да използва по-широки средства срещу затворниците – от палки и електрошокови пистолети до кучета и водни оръдия. Официално това е за безопасността на персонала, но в действителност е с цел да се поддържа контрол над все по-агресивните групи бивши затворници и военни. Завръщането от фронта на хора, свикнали с насилие и безнаказаност, може да доведе до нова вътрешна война за Кремъл. Докато тези ветерани първоначално са служили като опора на режима, с течение на времето те биха могли да се превърнат в сила, която разрушава Русия отвътре, заключават от украинското разузнаване.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Историческо: Сирия и кюрдите се договориха за незабавно пълно примирие (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          Сирийският министър на отбраната Мурхаф Абу Касра обяви, че е провел среща с кюрдския лидер Мазлум Абди в Дамаск, по време на която двамата...
          Война

          Кремъл: Доставката на Tomahawk в Украйна ще бъде сериозна ескалация на конфликта

          Иван Христов -
          Възможната доставка на американски крилати ракети Tomahawk в Киев може да доведе до сериозна ескалация в Украйна, заяви Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент,...
          Общество

          МВнР почете жертвите на атаката от 7 октомври и призова за мир и сигурност

          Никола Павлов -
          „На тази дата призоваваме за незабавното освобождаване на всички заложници, за прекратяване на войната и насилието и за път към мир и сигурност за...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions