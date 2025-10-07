Виктор Орбан: Зеленски използва тактика на морално изнудване

Унгарският премиер Виктор Орбан публикува изявление в социалната мрежа X, в което обвинява президента на Украйна Володимир Зеленски, че използва тактика на морално изнудване и иска да решава сам кое е най-добро за унгарците.

Предаваме цялата публикация на унгарския лидер без редакторска намеса:

„Оказва се, че президентът Зеленски иска да реши кое е най-добро за унгарците.

Той отново използва обичайната си тактика на морално изнудване, за да подтикне държавите да подкрепят военните му усилия.

Уважаеми г-н Президент,

С цялото ми уважение, Унгария няма морално задължение да подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС. Никоя държава никога не е изнудвала пътя си към Европейския съюз – и това няма да се случи и този път. Договорът за ЕС не оставя място за неясноти: членството се решава от държавите-членки единодушно.

Унгарският народ е взел решение. Те с огромно мнозинство казаха „не“ на членството на Украйна в ЕС на референдум.

Ако искате да промените това, медийната кампания, която водите срещу Унгария, вероятно не е най-добрият начин да си създадете приятели“, пише Орбан.