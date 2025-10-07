НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Виктор Орбан: Зеленски използва тактика на морално изнудване

          0
          82
          Виктор Орбан
          Виктор Орбан
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Унгарският премиер Виктор Орбан публикува изявление в социалната мрежа X, в което обвинява президента на Украйна Володимир Зеленски, че използва тактика на морално изнудване и иска да решава сам кое е най-добро за унгарците.

          - Реклама -

          Предаваме цялата публикация на унгарския лидер без редакторска намеса:

          „Оказва се, че президентът Зеленски иска да реши кое е най-добро за унгарците.

          Той отново използва обичайната си тактика на морално изнудване, за да подтикне държавите да подкрепят военните му усилия.

          Уважаеми г-н Президент,

          С цялото ми уважение, Унгария няма морално задължение да подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС. Никоя държава никога не е изнудвала пътя си към Европейския съюз – и това няма да се случи и този път. Договорът за ЕС не оставя място за неясноти: членството се решава от държавите-членки единодушно.

          Унгарският народ е взел решение. Те с огромно мнозинство казаха „не“ на членството на Украйна в ЕС на референдум.

          Ако искате да промените това, медийната кампания, която водите срещу Унгария, вероятно не е най-добрият начин да си създадете приятели“, пише Орбан.

          Унгарският премиер Виктор Орбан публикува изявление в социалната мрежа X, в което обвинява президента на Украйна Володимир Зеленски, че използва тактика на морално изнудване и иска да решава сам кое е най-добро за унгарците.

          - Реклама -

          Предаваме цялата публикация на унгарския лидер без редакторска намеса:

          „Оказва се, че президентът Зеленски иска да реши кое е най-добро за унгарците.

          Той отново използва обичайната си тактика на морално изнудване, за да подтикне държавите да подкрепят военните му усилия.

          Уважаеми г-н Президент,

          С цялото ми уважение, Унгария няма морално задължение да подкрепя присъединяването на Украйна към ЕС. Никоя държава никога не е изнудвала пътя си към Европейския съюз – и това няма да се случи и този път. Договорът за ЕС не оставя място за неясноти: членството се решава от държавите-членки единодушно.

          Унгарският народ е взел решение. Те с огромно мнозинство казаха „не“ на членството на Украйна в ЕС на референдум.

          Ако искате да промените това, медийната кампания, която водите срещу Унгария, вероятно не е най-добрият начин да си създадете приятели“, пише Орбан.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          The Telegraph: В Полша побесняха от обвиненията на Меркел за войната в Украйна

          Иван Христов -
          Изявлението на бившия германски канцлер Ангела Меркел, че Полша и балтийските държави косвено са провокирали започването на войната в Украйна, предизвика дипломатически скандал между...
          Европа

          Политическа буря във Франция: След оставката на премиера опозицията поиска импийчмънт на Макрон

          Камелия Григорова -
          Франция отново е в центъра на политическа криза, след като премиерът Себастиан Льокорню подаде оставка само месец след назначението си. Президентът Еманюел Макрон му...
          Икономика

          Мерц настоя ЕС да отмени забраната за нови автомобили с двигател с вътрешно горене от 2035 г.

          Красимир Попов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че иска Европейският съюз да отмени планираната забрана за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене след...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions