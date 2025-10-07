НА ЖИВО
          Владимир Путин навършва 73: Две десетилетия власт и една война по-късно

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Руският президент Владимир Путин днес навършва 73 години. За 22-ри път той отбелязва рождения си ден като държавен глава – и за четвърти пореден път в условията на война с Украйна.

          От началото на конфликта през 2022 г. Путин се превърна в една от най-противоречивите фигури в световната политика, като действията му промениха геополитическия ред и изостриха отношенията между Москва и Запада.

          Роден на 7 октомври 1952 г. в Ленинград (днешен Санкт Петербург), Владимир Владимирович Путин произхожда от скромно семейство. Той е трето дете, а двамата му по-големи братя умират в ранна възраст. Завършва Юридическия факултет на Ленинградския държавен университет през 1975 г., след което постъпва в КГБ и работи като разузнавач в Източна Германия.

          През 1990 г. се насочва към политическа кариера, първо в Санкт Петербург, а след това в Москва. През 1999 г. става министър-председател, а след оставката на Борис Елцин поема поста временен президент на Русия. Оттогава насам Путин е неколкократно избиран за държавен глава – през 2000, 2004, 2012, 2018 и 2024 г., като последният му мандат отново е шестгодишен.

          За повече от две десетилетия във властта Путин изгради култ към личността си, внимателно поддържайки образа на силен лидер, способен да се противопостави на Запада. Под негово ръководство Русия преживя икономически възход, политическа централизация и международна изолация след началото на войната в Украйна.

          В навечерието на своя 73-и рожден ден Владимир Путин остава доминираща, но и поляризираща фигура, определяна от едни като „възстановител на руската сила“, а от други – като авторитарен лидер, разклатил мира в Европа.

