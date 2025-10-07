Владимир Симеонов: Крайно време е да стъпим на пътя на просветлението и свободата

В предаването „Политика и спорт“ водещият Иван Търпоманов и представителят на партия „Свобода“ Владислав Симеонов обсъдиха политическата ситуация в Молдова, състоянието на българската власт и ролята на спорта в обществото.

„Това не могат да се нарекат избори – това е неолиберален фашизъм," заяви Владислав Симеонов, коментирайки репресиите и манипулациите по време на вота в Молдова.

Той предупреди, че страната може да се превърне „в нова гореща точка в Европа“ заради намесата на глобалистките сили.