      вторник, 07.10.25
          Владимир Симеонов: Крайно време е да стъпим на пътя на просветлението и свободата

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Политика и спорт“ водещият Иван Търпоманов и представителят на партия „Свобода“ Владислав Симеонов обсъдиха политическата ситуация в Молдова, състоянието на българската власт и ролята на спорта в обществото.

          Това не могат да се нарекат избори – това е неолиберален фашизъм,“ заяви Владислав Симеонов, коментирайки репресиите и манипулациите по време на вота в Молдова.

          Той предупреди, че страната може да се превърне „в нова гореща точка в Европа“ заради намесата на глобалистките сили.

          Той предупреди, че страната може да се превърне „в нова гореща точка в Европа“ заради намесата на глобалистките сили.

          Фридрих Мерц шокира Германия с предупреждение за понижаване на доходите и увеличение на пенсионната възраст

          Иван Христов
          Канцлерът Фридрих Мерц предупреди гражданите на Германия да очакват понижаване на реалните доходи в близките години, а освен това анонсира увеличение на пенсионната възраст,...
          Вучич: Вече нямаме за какво да говорим със САЩ, обръщаме се към Русия

          Никола Павлов
          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград ще води разговори с Русия относно американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, в която руската страна...
          Виктор Орбан: Зеленски използва тактика на морално изнудване

          Иван Христов
          Унгарският премиер Виктор Орбан публикува изявление в социалната мрежа X, в което обвинява президента на Украйна Володимир Зеленски, че използва тактика на морално изнудване...

