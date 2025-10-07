Военното обучение за ученици може да излезе от класните стаи

Министерството на отбраната предлага военното обучение на учениците да се провежда извън класните стаи, където се осъществява в момента, съобщи БНР.

Според ведомството, настоящата форма на преподаване не позволява темите да бъдат представени адекватно на съвременната среда, поради което се предвиждат нови методи на обучение.

„Практиката показа, че темите не могат да бъдат поднесени в съответствие със съвременната среда,“ се казва в мотивите на МО.

Предложението предвижда занятията да се провеждат в музеи, военни формирования и научни институти, което според министерството ще повиши качеството на подготовката чрез практическо обучение в реална среда.

От МО очакват, че този подход ще събуди по-голям интерес у младите хора към дейността на въоръжените сили и ще насърчи военно-патриотичното възпитание.

Сред другите предложения са:

удължаване на срока за преподаване – в момента за 10. и 11. клас са предвидени по пет теми годишно;

– в момента за 10. и 11. клас са предвидени по пет теми годишно; по-ранен старт на занятията – от 1 ноември, за да има повече време за планиране и провеждане до края на първия срок.

Промени се предвиждат и в обучението на преподавателите. В момента 1100 военнослужещи и цивилни служители участват в подготовката, но около 70% от тях живеят в населени места, отдалечени от учебните центрове. Затова се предлага смесена форма на обучение – присъствено и дистанционно.

Промените са включени в проект на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на обучението на българските граждани за защита на Отечеството, който е отворен за обществено обсъждане до 16 октомври.