Военното обучение за ученици може да излезе от класните стаи

Министерството на отбраната предлага военното обучение на учениците да се провежда извън класните стаи, където се осъществява в момента, съобщи БНР.
- Реклама -
Според ведомството, настоящата форма на преподаване не позволява темите да бъдат представени адекватно на съвременната среда, поради което се предвиждат нови методи на обучение.
Предложението предвижда занятията да се провеждат в музеи, военни формирования и научни институти, което според министерството ще повиши качеството на подготовката чрез практическо обучение в реална среда.
От МО очакват, че този подход ще събуди по-голям интерес у младите хора към дейността на въоръжените сили и ще насърчи военно-патриотичното възпитание.
Сред другите предложения са:
удължаване на срока за преподаване – в момента за 10. и 11. клас са предвидени по пет теми годишно;
по-ранен старт на занятията – от 1 ноември, за да има повече време за планиране и провеждане до края на първия срок.
Промени се предвиждат и в обучението на преподавателите. В момента 1100 военнослужещи и цивилни служители участват в подготовката, но около 70% от тях живеят в населени места, отдалечени от учебните центрове. Затова се предлага смесена форма на обучение – присъствено и дистанционно.
Промените са включени в проект на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на обучението на българските граждани за защита на Отечеството, който е отворен за обществено обсъждане до 16 октомври.
Министерството на отбраната предлага военното обучение на учениците да се провежда извън класните стаи, където се осъществява в момента, съобщи БНР.
- Реклама -
Според ведомството, настоящата форма на преподаване не позволява темите да бъдат представени адекватно на съвременната среда, поради което се предвиждат нови методи на обучение.
Предложението предвижда занятията да се провеждат в музеи, военни формирования и научни институти, което според министерството ще повиши качеството на подготовката чрез практическо обучение в реална среда.
От МО очакват, че този подход ще събуди по-голям интерес у младите хора към дейността на въоръжените сили и ще насърчи военно-патриотичното възпитание.
Сред другите предложения са:
удължаване на срока за преподаване – в момента за 10. и 11. клас са предвидени по пет теми годишно;
по-ранен старт на занятията – от 1 ноември, за да има повече време за планиране и провеждане до края на първия срок.
Промени се предвиждат и в обучението на преподавателите. В момента 1100 военнослужещи и цивилни служители участват в подготовката, но около 70% от тях живеят в населени места, отдалечени от учебните центрове. Затова се предлага смесена форма на обучение – присъствено и дистанционно.
Промените са включени в проект на Наредба за условията и реда за организиране и провеждане на обучението на българските граждани за защита на Отечеството, който е отворен за обществено обсъждане до 16 октомври.