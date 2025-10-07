НА ЖИВО
      вторник, 07.10.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ВСУ показаха освобождението на Сичневе в Днепропетровска област

          ВСУ освободиха Сичневе
          ВСУ освободиха Сичневе
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) публикуваха кадри от успешни щурмови операции в хода на освобождаването на село Сичневе в Днепропетровска област от руснаците. Видеото е публикувано от войници от 141-ва отделна механизирана бригада, предава УНИАН.

          „Тези ​​кадри не са филм, а реална бойна операции. Това са успешни щурмови операции в село Сичневе, извършени от войници от 141-ва отделна механизирана бригада“, се казва в изявлението.

          Войниците също така съобщиха, че руснаците са понесли значителни загуби в резултат на операцията.

          По-конкретно, 50 руски войници са убити, а други осем са пленени.

          „Тази операция е доказателство, че не стоим на едно място. Ние не само държим фронта, но и уверено се движим напред, освобождавайки териториите си и безмилостно унищожавайки всяко насекомо, което е пропълзяло по нашата земя“, заявиха от 141-ва отделна механизирана бригада.

          На 3 октомври проектът DeepState съобщи, че ВСУ са са изхвърлили руснаците от Сосновка, Хороше, Новоселивка и Сичневе в Днепропетровска област.

          По-специално, беше съобщено, че през септември бойци от 3-ти щурмови батальон на 225-ти отделен щурмов полк са прочистили три села в Днепропетровска област, докато 141-ва отделна механизирана бригада е прочистила още едно село. Повечето от позициите са предадени на други механизирани части.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

