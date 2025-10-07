Вучич: Вече нямаме за какво да говорим със САЩ, обръщаме се към Русия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград ще води разговори с Русия относно американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, в която руската страна притежава мажоритарен дял, съобщават местните медии.

„Вече нямаме за какво да говорим с американците. Съединените щати си свършиха работата и Европа ще подкрепи американските санкции," заяви Вучич, цитиран от Радио и телевизия Сърбия (РТС).

Поредното отлагане на американските санкции срещу НИС изтича утре, на 8 октомври, подчерта сръбският президент.

„Сигурен съм, че след кратко време хърватският петролопровод JANAF ще спре да доставя петрол. Надявам се, че НИС няма да съкрати голям брой работници,“ допълни Вучич.

Като допълнителен проблем той посочи финансовата и банковата система, която, според него, няма да работи с компанията, докато тя е под американско ембарго.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари, като даде 45-дневен срок на „Газпром нефт“ – дъщерно дружество на „Газпром“, да излезе от собствеността си в НИС.

НИС беше включена в санкционния списък заради връзката си с руската енергийна компания, като мерките целят ограничаване на финансирането на войната в Украйна чрез руски енергийни приходи, отбелязва „Радио Свободна Европа“.

След обявяването на санкциите структурата на собствеността на НИС беше променяна неколкократно, но мажоритарният контрол остана в руски ръце.

През септември „Газпром“ официално се оттегли от прякото участие в НИС, като акционер стана дружеството „Интелиджънс“ от Санкт Петербург, управлявано от „Газпром“. Компанията придоби 11,3% от акциите.

В момента „Газпром нефт“ държи 44,9% от капитала, сръбската държава – 29,9%, а останалите акции са разпределени между дребни инвеститори.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия в Сърбия, разположена в Панчево край Белград, с годишен капацитет от 4,8 млн. тона, осигуряваща по-голямата част от петролните нужди на страната.