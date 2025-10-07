Вучич: Вече нямаме за какво да говорим със САЩ, обръщаме се към Русия

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград ще води разговори с Русия относно американските санкции срещу сръбската петролна компания НИС, в която руската страна притежава мажоритарен дял, съобщават местните медии.
Поредното отлагане на американските санкции срещу НИС изтича утре, на 8 октомври, подчерта сръбският президент.
Като допълнителен проблем той посочи финансовата и банковата система, която, според него, няма да работи с компанията, докато тя е под американско ембарго.
Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на руския петролен сектор на 10 януари, като даде 45-дневен срок на „Газпром нефт“ – дъщерно дружество на „Газпром“, да излезе от собствеността си в НИС.
НИС беше включена в санкционния списък заради връзката си с руската енергийна компания, като мерките целят ограничаване на финансирането на войната в Украйна чрез руски енергийни приходи, отбелязва „Радио Свободна Европа“.
След обявяването на санкциите структурата на собствеността на НИС беше променяна неколкократно, но мажоритарният контрол остана в руски ръце.
През септември „Газпром“ официално се оттегли от прякото участие в НИС, като акционер стана дружеството „Интелиджънс“ от Санкт Петербург, управлявано от „Газпром“. Компанията придоби 11,3% от акциите.
В момента „Газпром нефт“ държи 44,9% от капитала, сръбската държава – 29,9%, а останалите акции са разпределени между дребни инвеститори.
НИС е оператор на единствената петролна рафинерия в Сърбия, разположена в Панчево край Белград, с годишен капацитет от 4,8 млн. тона, осигуряваща по-голямата част от петролните нужди на страната.