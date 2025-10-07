Запрянов: Ще използваме опита на Украйна за дроновете

Системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и Европейския съюз ще бъде надградена с противодронов компонент, тъй като настоящите системи не са пригодени за откриване и неутрализиране на малогабаритни безпилотни летателни апарати.
Той уточни, че вече има български компании, които могат да предложат собствени технологии и сензорни системи за борба с дронове.
Запрянов посочи, че България ще използва опита на Украйна, която е сред водещите държави в противодействието на дронови атаки.
Според него настоящият момент е подходящ за българската индустрия да разработи собствени технологии, които да бъдат предложени на европейския пазар.
В края на изявлението си Запрянов съобщи още, че разходите по ремонта на повредения изтребител F-16 ще бъдат поети от компанията „Локхийд Мартин“.
Системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и Европейския съюз ще бъде надградена с противодронов компонент, тъй като настоящите системи не са пригодени за откриване и неутрализиране на малогабаритни безпилотни летателни апарати.
Той уточни, че вече има български компании, които могат да предложат собствени технологии и сензорни системи за борба с дронове.
Запрянов посочи, че България ще използва опита на Украйна, която е сред водещите държави в противодействието на дронови атаки.
Според него настоящият момент е подходящ за българската индустрия да разработи собствени технологии, които да бъдат предложени на европейския пазар.
В края на изявлението си Запрянов съобщи още, че разходите по ремонта на повредения изтребител F-16 ще бъдат поети от компанията „Локхийд Мартин“.