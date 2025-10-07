Запрянов: Ще използваме опита на Украйна за дроновете

Системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и Европейския съюз ще бъде надградена с противодронов компонент, тъй като настоящите системи не са пригодени за откриване и неутрализиране на малогабаритни безпилотни летателни апарати.

„Експертите ни работят върху изготвянето на българска концепция за това как планът да се осъществи на нашата територия", заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в парламента.

Той уточни, че вече има български компании, които могат да предложат собствени технологии и сензорни системи за борба с дронове.

„Това ще бъде част от нашия проект за антидрон системи, които ще придобиваме, и възможност за включване на родната индустрия“, допълни министърът.

Запрянов посочи, че България ще използва опита на Украйна, която е сред водещите държави в противодействието на дронови атаки.

„Все още няма стандартизиран процес в рамките на НАТО – всяка държава разработва и предлага различни решения. Имаме стандарти за почти всичко, но няма споразумения за дроновете“, подчерта военният министър.

Според него настоящият момент е подходящ за българската индустрия да разработи собствени технологии, които да бъдат предложени на европейския пазар.

В края на изявлението си Запрянов съобщи още, че разходите по ремонта на повредения изтребител F-16 ще бъдат поети от компанията „Локхийд Мартин“.