НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 07.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Запрянов: Ще използваме опита на Украйна за дроновете

          0
          0
          Снимка: БГ НЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и Европейския съюз ще бъде надградена с противодронов компонент, тъй като настоящите системи не са пригодени за откриване и неутрализиране на малогабаритни безпилотни летателни апарати.

          Експертите ни работят върху изготвянето на българска концепция за това как планът да се осъществи на нашата територия“, заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в парламента.

          - Реклама -

          Той уточни, че вече има български компании, които могат да предложат собствени технологии и сензорни системи за борба с дронове.

          Това ще бъде част от нашия проект за антидрон системи, които ще придобиваме, и възможност за включване на родната индустрия“, допълни министърът.

          Тодор Иванджиков: Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове Тодор Иванджиков: Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове

          Запрянов посочи, че България ще използва опита на Украйна, която е сред водещите държави в противодействието на дронови атаки.

          „Все още няма стандартизиран процес в рамките на НАТО – всяка държава разработва и предлага различни решения. Имаме стандарти за почти всичко, но няма споразумения за дроновете“, подчерта военният министър.

          Според него настоящият момент е подходящ за българската индустрия да разработи собствени технологии, които да бъдат предложени на европейския пазар.

          В края на изявлението си Запрянов съобщи още, че разходите по ремонта на повредения изтребител F-16 ще бъдат поети от компанията „Локхийд Мартин“.

          Констатираха теч на гориво в един от новите F-16 Констатираха теч на гориво в един от новите F-16

          Системата за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО и Европейския съюз ще бъде надградена с противодронов компонент, тъй като настоящите системи не са пригодени за откриване и неутрализиране на малогабаритни безпилотни летателни апарати.

          Експертите ни работят върху изготвянето на българска концепция за това как планът да се осъществи на нашата територия“, заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на изслушване в парламента.

          - Реклама -

          Той уточни, че вече има български компании, които могат да предложат собствени технологии и сензорни системи за борба с дронове.

          Това ще бъде част от нашия проект за антидрон системи, които ще придобиваме, и възможност за включване на родната индустрия“, допълни министърът.

          Тодор Иванджиков: Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове Тодор Иванджиков: Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове

          Запрянов посочи, че България ще използва опита на Украйна, която е сред водещите държави в противодействието на дронови атаки.

          „Все още няма стандартизиран процес в рамките на НАТО – всяка държава разработва и предлага различни решения. Имаме стандарти за почти всичко, но няма споразумения за дроновете“, подчерта военният министър.

          Според него настоящият момент е подходящ за българската индустрия да разработи собствени технологии, които да бъдат предложени на европейския пазар.

          В края на изявлението си Запрянов съобщи още, че разходите по ремонта на повредения изтребител F-16 ще бъдат поети от компанията „Локхийд Мартин“.

          Констатираха теч на гориво в един от новите F-16 Констатираха теч на гориво в един от новите F-16

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          И на втора инстанция: Служителите на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс, остават в ареста

          Никола Павлов -
          Софийският апелативен съд потвърди решението на първата инстанция и остави в ареста служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Борис Борисов и Георги Георгиев, обвинени...
          Футбол

          Родриго: Прекарах дълго време без да говоря с никого, никой не знаеше през какво преминавам

          Николай Минчев -
          Една от големите звезди на Реал Мадрид през последните сезони - Родриго, направи емоционална изповед пред испанското издание AS в навечерието на международната пауза....
          Политика

          ПП-ДБ издигат Кирил Петков за президент като символ на борбата със статуквото?

          Иван Христов -
          Кирил Петков отново е на преден план – този път като вероятен кандидат-президент на „Продължаваме промяната“. След като партията изпитва сериозни финансови затруднения и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions