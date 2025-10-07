Здравният министър: Системата не се крепи на младите лекари

Здравният министър Силви Кирилов коментира днешния протест на младите лекари и студентите по медицина от инициативата „Бъдеще в България“, които отново излязоха с искания за достойно заплащане и по-добри условия на труд.
Министърът подчерта, че вече са предприети определени стъпки в посока на част от исканията на протестиращите, но финансовите решения зависят от Министерството на финансите и от парламента.
Изявлението му дойде в деня на националния протест на младите медици под надслов „Стига лъжи!“, които обвиниха управляващите в празни обещания и бездействие шест месеца след началото на демонстрациите.
Здравният министър Силви Кирилов коментира днешния протест на младите лекари и студентите по медицина от инициативата „Бъдеще в България“, които отново излязоха с искания за достойно заплащане и по-добри условия на труд.
Министърът подчерта, че вече са предприети определени стъпки в посока на част от исканията на протестиращите, но финансовите решения зависят от Министерството на финансите и от парламента.
Изявлението му дойде в деня на националния протест на младите медици под надслов „Стига лъжи!“, които обвиниха управляващите в празни обещания и бездействие шест месеца след началото на демонстрациите.
Posts like this are why I keep coming back. It’s rare to find content that’s simple, practical, and not full of fluff.