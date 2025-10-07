Здравният министър: Системата не се крепи на младите лекари

НА ЖИВО
          Здравният министър Силви Кирилов коментира днешния протест на младите лекари и студентите по медицина от инициативата „Бъдеще в България“, които отново излязоха с искания за достойно заплащане и по-добри условия на труд.

          Това, което искаха – за доста неща сме предприели мерки. Може би ще искат Слънцето да изгрява от Запад, но аз не мога да го осигуря. Същото е и с финансите. Министерството на здравеопазването не е финансово министерство,“ заяви Кирилов, цитиран от Нова телевизия.

          Министърът подчерта, че вече са предприети определени стъпки в посока на част от исканията на протестиращите, но финансовите решения зависят от Министерството на финансите и от парламента.

          „Стига лъжи!“: Младите медици с национален протест „Стига лъжи!“: Младите медици с национален протест

          Българската здравна система не се крепи на младите лекари, а на тези, които преди 15 години са били специализанти,“ добави още Силви Кирилов, подчертавайки ролята на опитните кадри в системата.

          Изявлението му дойде в деня на националния протест на младите медици под надслов „Стига лъжи!“, които обвиниха управляващите в празни обещания и бездействие шест месеца след началото на демонстрациите.

