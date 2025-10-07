Зорница Илиева: Французите са смаяни, защото подалият оставка премиер ще съставя ново правителство

„Французите са смаяни, защото подалият оставка премиер ще съставя ново правителство. В Европа има все повече нестабилност.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Илиева беше категорична, че Русия няма да отстъпи във войната срещу Украйна и това все повече се виждало от цяла Европа.

Международният анализатор се върна на темата за кризата във Франция. Тя обясни, че ситуацията там е толкова напрегната, че разтърсва Стария континент и можело да се стигне дори до падане на Макрон от власт.