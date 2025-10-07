НА ЖИВО
          Зорница Илиева: Французите са смаяни, защото подалият оставка премиер ще съставя ново правителство

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Французите са смаяни, защото подалият оставка премиер ще съставя ново правителство. В Европа има все повече нестабилност.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Илиева беше категорична, че Русия няма да отстъпи във войната срещу Украйна и това все повече се виждало от цяла Европа.

          Международният анализатор се върна на темата за кризата във Франция. Тя обясни, че ситуацията там е толкова напрегната, че разтърсва Стария континент и можело да се стигне дори до падане на Макрон от власт.

          Свят

          Космическото командване на Великобритания: Русия заглушава британски военни сателити всяка седмица

          Иван Христов -
          Русия се опитва да се намесва в работата на британските военни спътници всяка седмица, както чрез наземно заглушаване, така и чрез доближаване на собствените...
          Свят

          Словесна война се разрази между Доналд Тръмп и Грета Тунберг

          Иван Христов -
          Грета Тунберг с нов залп в словесната война с Доналд Тръмп, като отвърна на заявленията му, че тя страда от проблеми с гнева, намеквайки,...
          Други

          Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

          Никола Павлов -
          Британецът Джон Кларк, французинът Мишел Деворе и американецът Джон Мартинис спечелиха Нобеловата награда за физика за своите изследвания в областта на квантовата механика, съобщи...

