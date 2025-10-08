НА ЖИВО
          Ад на АМ „Тракия“, спират движението на четири пъти

          Задръстване на магистралата
          Задръстване на магистралата
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Временна организация на движението е въведена по автомагистрала „Тракия“ в района на Ихтиман, където трафикът ще бъде спиран по четири пъти дневно. До четвъртък, в часовия диапазон между 12:00 и 18:00 ч., преминаването ще се преустановява на всеки два часа за около 45 минути, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

          От агенцията препоръчват на водачите, пътуващи между София и Пловдив, да използват алтернативни маршрути – Подбалканския път през Карлово или трасето Ихтиман – Самоков, за да избегнат задръствания.

