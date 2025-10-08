Акциите на Tesla се сринаха, след като компанията представи по-евтини версии на Model 3 и Model Y

Акциите на Tesla поевтиняха с 4,1% на 7 октомври, след като компанията на Илон Мъск представи обновени модели автомобили с по-ниски начални цени, целящи да компенсират отпадането на федералния данъчен кредит за електромобили, предаде АФП.

Tesla започна да приема поръчки за новите „стандартни“ версии на Model 3 и Model Y, които струват около 40 000 долара или по-малко, според официалния уебсайт на компанията. Това ги прави приблизително с 5 000 долара по-евтини от досегашните базови модели.

Причината за ценовата промяна е изтичането на федералния данъчен кредит от 7 500 долара за покупка на електромобил, който изтече на 30 септември, след приемането на новото данъчно и бюджетно законодателство, подкрепено от президента Доналд Тръмп. Новите правила постепенно прекратяват редица инициативи за борба с климатичните промени.

„Това е разочарование за инвеститорите, които очакваха изцяло нови модели, като дългоочаквания Roadster“, коментира Гарет Нелсън от CFRA Research.

„Една от основните причини за загубата на пазарен дял от Tesla е остарелият ѝ продуктов каталог“, добавя той.

И Дан Айвс от Wedbush Securities споделя сходно мнение, определяйки разликата в цената от около само 5 000 долара спрямо предишните версии като „относително разочароваща“.

В някои щати, като Ню Йорк, клиентите все още могат да се възползват от допълнителен местен данъчен кредит от 2 000 долара, което сваля цената на Model 3 до 34 900 долара. Въпреки това, след добавяне на такси и данъци, реалната цена остава около 42 000 долара, сочат данните на уебсайта на Tesla.

Анализаторите предупреждават, че поевтиняването може да не е достатъчно, за да възвърне спадащите продажби на компанията, която се сблъсква с нарастваща конкуренция от китайски производители като BYD и намалено търсене на електромобили на американския пазар.