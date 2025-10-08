НА ЖИВО
          Дъждът продължава, оранжев и жълт код в Северна България

          Дъждът не спира – в сила са жълт и оранжев код за валежи в Северна България. Според НИМХ сряда ще бъде облачна и дъждовна, като на повече места в северните райони се очакват по-значителни количества валежи.

          Ще духа умерен запад-северозападен вятър, а в Източна България – североизточен. Минималните температури ще са между 6° и 11°, максималните – от 10° до 15°. В София термометрите ще показват около 7° сутринта и до 10° през деня. Атмосферното налягане ще остане по-ниско от обичайното за октомври.

          В планинските райони ще бъде облачно, ветровито и с валежи – над 1500 метра от сняг, а по-ниско – от дъжд. Най-сериозни снеговалежи се очакват в Централна Стара планина и Рило-Родопската област, където ще се образува нова снежна покривка и ще има условия за виелици. Температурите ще достигат около 7° на 1200 м и около 1° на 2000 м височина.

          По Черноморието времето също ще е облачно и дъждовно, особено по северното крайбрежие. Вятърът ще е умерен от север-североизток, с максимални температури между 16° и 18°. Морската вода ще бъде 19–21°, а вълнението – около 3 бала.

