      сряда, 08.10.25
          Европа Инциденти

          Двама загинали и двама изчезнали след срутване на сграда в строеж в центъра на Мадрид

          Снимка: AFP
          Красимир Попов
          Испанските спешни служби откриха две тела под развалините на сграда в строеж, която се срути в централната част на Мадрид, недалеч от Плаза Майор, съобщи АФП. Двама души все още се издирват, а няколко работници са ранени.

          Според спешните служби, които публикуваха информация в социалната мрежа X, инцидентът е настъпил след срутване на няколко етажни плочи.

          Най-висшият представител на централното правителство за региона на Мадрид Франсиско Мартин Агире заяви, че сградата се е срутила до самия сутерен, причинявайки сериозни щети.

          „Щетите са много сериозни и се анализира въздействието върху съседните сгради“, уточни Агире.

          Общинската полиция потвърди, че околните сгради са евакуирани като предпазна мярка.

          Все още няма точен брой на пострадалите. Първоначалните данни сочат около 10 души с леки наранявания, но по-късно заместник-кметът Инмакулада Санц заяви, че трима са ранени. Един от тях е бил откаран в болница, потвърди кметът Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

          По думите на властите, първоначално четирима души са били в неизвестност — трима мъже и една жена. Впоследствие спасителните екипи са открили телата на двама от тях, докато търсенето на останалите двама продължава.

          На място работят пожарникари, спасители и полиция с дронове, а улицата около инцидента е напълно отцепена. Свидетели съобщават, че районът е препълнен с линейки и полицейски коли, докато десетки жители наблюдават спасителната операция от разстояние.

