      сряда, 08.10.25
          Евакуираха всички блокирани под Еверест след мощната снежна буря

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Спасители евакуираха всички останали хора, блокирани в близост до източната страна на връх Еверест в Тибет, включително стотици местни водачи и пастири на якове. С това приключи една от най-мащабните спасителни операции в региона, съобщи „Ройтерс“, позовавайки се на местните власти.

          Стотици алпинисти останаха блокирани от дълбок сняг през уикенда в изолираната долина Карма, след като необичайно силна буря засипа района с обилни снеговалежи.

          Сняг валя без прекъсване през цялата събота в долината, която се намира на около 4200 метра надморска височина. В неделя спасителните екипи изведоха около 350 души на безопасно място.

          Общо 580 туристи, заедно с повече от 300 водачи, пастири на якове и помощен персонал, са били евакуирани, съобщава китайската държавна агенция „Синхуа“.

          Долината Карма е изследвана за първи път от западни пътешественици преди повече от век. През последните години, с утвърждаването на тибетския регион около Еверест като туристическа атракция, броят на посетителите расте значително. Миналата година районът е бил посетен от над 540 000 туристи – рекорд за последното десетилетие.

          Районът около Еверест остава временно затворен, включително долините Карма и Ронгшар, както и Чо Ою, уточнява „Синхуа“.

          Обилните снеговалежи през уикенда засегнаха и стотици туристи в други части на Западен Китай – сред тях Синцзян, Цинхай и Гансу. Най-малко един човек е загинал вследствие на хипотермия и височинна болест.

