Forbes: До 25 000 кубинци се присъединяват към руската армия

До 25 000 кубинци скоро биха могли да се присъединят към руската армия, превъзхождайки севернокорейците по брой и превръщайки се в най-големия чуждестранен контингент на бойното поле, пише Forbes, позовавайки се на документи на Конгреса на САЩ.
Изданието пише, че предложението за заплата от 2000 долара е привлекателно за кубинците, тъй като средната работна заплата в родината им е 20 долара.
Хавана отрича пряко участие, но анализатори твърдят, че мащабното набиране на персонал би било невъзможно без мълчаливото одобрение на кубинските власти.
