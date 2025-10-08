НА ЖИВО
          Хамас настоява за освобождаването на Маруан Баргути в рамките на преговорите за размяна на заложници

          Снимка: AP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Хамас настоява за освобождаването на високопоставения палестински затворник Маруан Баргути от израелски затвор като част от текущите преговори за размяна на заложници и затворници, съобщиха египетски държавни медии.

          Телевизия „Ал-Кахера Нюз“, близка до египетските разузнавателни служби, информира, че в курорта Шарм ел-Шейх са започнали разговори относно списъците с палестински затворници, които Израел може да освободи в рамките на потенциално споразумение за прекратяване на огъня.

          Маруан Баргути, водещ член на палестинската партия Фатах, който е в затвора от 2002 г., е сред няколкото високопоставени затворници, чието освобождаване се изисква от Хамас. Сред другите споменати имена са Ахмад Саадат, Хасан Саламе и Абас ал-Сайед.

          „Хамас настоява включването на Баргути в сделката, разглеждайки го като символ на палестинската съпротива и единството между фракциите“, съобщават източници, цитирани от египетските медии.

          Непреки преговори се водят от 6 октомври в Шарм ел-Шейх като част от 20-точковия план, предложен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за постигане на примирие в Газа.

          Планът включва освобождаването на заложниците, отвлечени от Хамас и други палестински бойци при атаките на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа.

          В замяна на заложниците Израел се очаква да освободи 250 палестински затворници с доживотни присъди, както и над 1 700 задържани от Газа, пленени по време на конфликта.

          Планът предвижда също поетапно изтегляне на израелските сили от Ивицата Газа и разоръжаване на Хамас.

          „Хамас е готов да постигне споразумение за прекратяване на войната на палестинска територия и да осъществи незабавна размяна на заложници и затворници с Израел,“ заяви организацията в официално изявление.

