Хамас настоява за освобождаването на Маруан Баргути в рамките на преговорите за размяна на заложници

Хамас настоява за освобождаването на високопоставения палестински затворник Маруан Баргути от израелски затвор като част от текущите преговори за размяна на заложници и затворници, съобщиха египетски държавни медии.

Телевизия „Ал-Кахера Нюз“, близка до египетските разузнавателни служби, информира, че в курорта Шарм ел-Шейх са започнали разговори относно списъците с палестински затворници, които Израел може да освободи в рамките на потенциално споразумение за прекратяване на огъня.

Маруан Баргути, водещ член на палестинската партия Фатах, който е в затвора от 2002 г., е сред няколкото високопоставени затворници, чието освобождаване се изисква от Хамас. Сред другите споменати имена са Ахмад Саадат, Хасан Саламе и Абас ал-Сайед.

„Хамас настоява включването на Баргути в сделката, разглеждайки го като символ на палестинската съпротива и единството между фракциите“, съобщават източници, цитирани от египетските медии.

Непреки преговори се водят от 6 октомври в Шарм ел-Шейх като част от 20-точковия план, предложен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за постигане на примирие в Газа.

Планът включва освобождаването на заложниците, отвлечени от Хамас и други палестински бойци при атаките на 7 октомври 2023 г., които предизвикаха войната в Газа.

В замяна на заложниците Израел се очаква да освободи 250 палестински затворници с доживотни присъди, както и над 1 700 задържани от Газа, пленени по време на конфликта.

Планът предвижда също поетапно изтегляне на израелските сили от Ивицата Газа и разоръжаване на Хамас.