В Сумска област Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са използвали дронове, за да прекъснат руските наземни комуникационни и снабдителни линии, включително за доставка на вода. Това се посочва в нов доклад на базирания в САЩ Институт за изследване на войната (ISW), предава УНИАН.

Отбелязва се, че руснаците на Сумско направление са продължили настъпателните си операции, но не са постигнали напредък.

Анализаторите също така пишат, че поради блокирането на всички руски наземни комуникационни и снабдителни линии от украински дронове, Северната група войски, която държи позиции в Юнаковка, не е получавала вода от осем дни, така че те събират дъждовна вода.

В доклада се отбелязва още, че военното командване в района на Юнаковка се състои от офицери без боен опит. Те са разположени в тилови щабове на 20 километра от линията на съприкосновение и отказват да евакуират ранените и загиналите.

Освен това руските сили продължават настъплението си в северната част на Харковска област и в посока Велики Бурлук, но не са успели да постигнат никакъв напредък.

В доклада на ISW се отбелязва също, че на Купянско направление руските сили продължават да използват диверсионни и разузнавателни групи за настъпление и използват въжета и надуваеми лодки за прекосяване на река Оскол.