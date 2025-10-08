Израел задържа нова „Флотилия на свободата“ с хуманитарна помощ за Газа

Кораби от нова международна флотилия за Газа бяха прехванати тази сутрин от израелската армия във водите край палестинския анклав, съобщиха израелското правителство и Коалиция „Флотилия на свободата“, която координира инициативата.

- Реклама -

От израелското външно министерство определиха акцията като реакция на „безсмислен опит за проникване в зона на бойни действия“, посочвайки в платформата X, че „корабите и пътниците са прехвърлени в израелско пристанище и се очаква бързо да бъдат експулсирани“.

Коалицията съобщи, че най-малко три плавателни съда са били прихванати.

„Корабите превозваха жизненоважна помощ на стойност над 110 000 долара – лекарства, респиратори и хранителни добавки за гладуващите болници в Газа“, заявиха организаторите от „Флотилия на свободата“.

През последните месеци Израел неколкократно блокира международни флотилии, опитващи се да доставят хуманитарна помощ в опустошената от войната палестинска територия, където според ООН вече има глад.

Миналата седмица израелските военноморски сили спряха друга флотилия – Global Sumud, съставена от около 45 кораба, на борда на които пътуваха политици и активисти, сред тях и шведската екоактивистка Грета Тунберг.

Този ход предизвика масови протести в редица европейски държави.