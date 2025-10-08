Кой е виновен за трагедията в Елените: години сигнали, изчезнали документи и мълчание от институциите

След разрушителния потоп, взел четири жертви в Елените, достъпът до комплекса остава ограничен. На входа дежури полицейски пост, който не допуска никого. Въпросите обаче остават – как е било позволено хотели и къщи да бъдат построени буквално в руслото на река, кой е издал разрешителните и имало ли е нарушение на правилата за безопасност.

- Реклама -

Проверка показа, че в ДНСК липсват документи за две от постройките, а според Басейнова дирекция няма съгласуване на строителството с тяхната администрация.

„Още през 2009 г., след подаден сигнал, наши служители извършиха проверка на място и установиха нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект“, заяви инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“. По думите му тогава са уведомени всички компетентни институции, включително РДНСК, Община Несебър и прокуратурата, която по-късно прекрати преписката с мотива, че има издадени разрешения за строеж.

Министърът на регионалното развитие Иван Иванов също посочи, че отговорността за строителството в района е на кмета и главния архитект на общината. Екип на NOVA опита да получи отговор от кмета Николай Димитров относно липсващите документи, но той отказа коментар и препрати журналистите към видео, което е публикувал в социалните мрежи – без обаче да споменава нито Басейнова дирекция, нито обектите, под които минава реката.

Кръстьо Пеев от Обществения съвет на Несебър коментира, че институциите от години са знаели за нарушенията в Елените, но не са предприели действия. По думите му още през 2015 г. е подаден сигнал към РДНСК за строеж върху речно дере, но проблемът е бил пренебрегнат.

Той допълни, че подобни нарушения не са изолирани случаи и напомни, че тази година при проверка на строеж на паркинг в района са били открити „десетки разминавания“ по проекта, но въпреки това обектът е бил довършен.

„Главният архитект трябва да бъде временно отстранен, защото има достъп до документи, които обществото търси, но не може да намери. А и самият кмет следва да излезе в отпуск, за да не възпрепятства разследването“, заяви Пеев.