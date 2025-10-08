НА ЖИВО
          Край на гратисния период, от утре започват глобите по Закона за еврото

          Снимка: БГНЕС
          Днес изтича двумесечният гратисен период, в който търговците, неспазващи изискванията на Закона за въвеждане на еврото, бяха само предупреждавани, без да бъдат санкционирани.

          От утре Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) започват активни проверки и ще налагат глоби за нарушения.

          Започва реалният контрол по прилагането на закона – санкции ще има за неправилно превалутиране, липса на двойно обозначаване и необосновано повишаване на цените“, заяви зам.-министърът на икономиката Дончо Барбалов.

          Съгласно закона:

          • за първо нарушение глобата може да достигне до 7000 лева,
          • при повторно нарушениедо 14 000 лева.
          От 8 октомври започват ефективни санкции за търговци, нарушаващи закона за въвеждане на еврото От 8 октомври започват ефективни санкции за търговци, нарушаващи закона за въвеждане на еврото

          От август до началото на октомври инспекторите на КЗП са извършили близо 600 проверки в различни търговски обекти – от хранителни магазини и сергии за плодове и зеленчуци до аптеки, бензиностанции и вериги за техника.

          Най-честите нарушения включват:

          • липса на едновременно изписване на цените в лева и евро;
          • различен размер, цвят или шрифт на двете цени;
          • неправилно преизчисляване по официалния курс.

          До момента са издадени над 70 предупреждения, включително към големи търговски вериги с обекти в цялата страна. Само на последното заседание на КЗП са приети решения за 22 нови предупреждения.

          От комисията уточняват, че едно предупреждение може да обхваща множество магазини на един и същ търговец.

          Промените в Закона за въвеждане на еврото бяха обнародвани на 8 август в „Държавен вестник“. Оттогава всички цени в страната трябва да бъдат изписвани едновременно в левове и евро по фиксирания курс.

          България втора в ЕС по ръст на цените на имотите България втора в ЕС по ръст на цените на имотите

