Край на гратисния период, от утре започват глобите по Закона за еврото

Днес изтича двумесечният гратисен период, в който търговците, неспазващи изискванията на Закона за въвеждане на еврото, бяха само предупреждавани, без да бъдат санкционирани.
От утре Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) започват активни проверки и ще налагат глоби за нарушения.
Съгласно закона:
за първо нарушение глобата може да достигне до 7000 лева,
при повторно нарушение – до 14 000 лева.
От август до началото на октомври инспекторите на КЗП са извършили близо 600 проверки в различни търговски обекти – от хранителни магазини и сергии за плодове и зеленчуци до аптеки, бензиностанции и вериги за техника.
Най-честите нарушения включват:
липса на едновременно изписване на цените в лева и евро;
различен размер, цвят или шрифт на двете цени;
неправилно преизчисляване по официалния курс.
До момента са издадени над 70 предупреждения, включително към големи търговски вериги с обекти в цялата страна. Само на последното заседание на КЗП са приети решения за 22 нови предупреждения.
От комисията уточняват, че едно предупреждение може да обхваща множество магазини на един и същ търговец.
Промените в Закона за въвеждане на еврото бяха обнародвани на 8 август в „Държавен вестник“. Оттогава всички цени в страната трябва да бъдат изписвани едновременно в левове и евро по фиксирания курс.
