Магнитни бури се очакват в периода 8-10 октомври

В сряда, 8 октомври, не се очаква силна магнитна буря на Земята, но е възможна слаба магнитна буря, съобщават от Британската геоложка служба.

- Реклама -

Преди това беше съобщено, че на Слънцето са се случили две коронални изхвърляния на маса, според учените. Първото от тях вече е достигнало нашата планета, причинявайки слабо въздействие. Второто може да се случи днес, създавайки възможност за активни периоди и магнитна буря G1.

Според прогнозата геомагнитните условия ще бъдат спокойни на 9 октомври, а ефектите от следващия високоскоростен поток от слънчев вятър от короналната дупка се очакват на 10-ти.

Магнитни бури – какво е важно да знаете

Магнитните бури се класифицират по тяхната интензивност и въздействие върху магнитното поле на Земята. За оценка се използва планетарният Kp индекс, който измерва колебанията на магнитното поле по скала от 0 до 9.

Слабите бури (Kp = 5) са почти незабележими за повечето хора, но могат да имат незначително въздействие върху радиокомуникациите и навигационните системи. Най-екстремните имат Kp 9. Такива бури могат да причинят сериозни технически повреди, мащабни прекъсвания на електрозахранването и да повлияят на авиационните операции.

Тази класификация помага на учените и специалистите да прогнозират последиците от геомагнитните смущения и да предприемат навременни мерки за защита на оборудването и човешкото здраве.