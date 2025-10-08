НА ЖИВО
      сряда, 08.10.25
          Мелони: Италиански министри са декларирани пред Международния наказателен съд за „съпричастност към геноцид“ в Газа – ОБНОВЕНА

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Жалба до Международния съд обвинява Джорджа Мелони в съучастие в геноцид заради подкрепата за Израел

          Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че е била обвинена в „съучастие в геноцид“ в жалба до Международния наказателен съд (МНС) заради подкрепата на Рим за Израел, докато той бомбардира Газа.

          Мелони съобщи в коментари, излъчени от местни медии, че нейното име фигурира в жалба на организация за защита на палестинците, която я обвинява в съучастие чрез доставяне на оръжие на Израел, предаде АФП.

          „Не мисля, че има друг случай в света или в историята на жалба от този вид“, каза Мелони в телевизионните си коментари.

          Министър-председателят уточни, че жалбата е насочена и към министъра на отбраната Гуидо Кросето и външния министър Антонио Таяни. Тя добави, че Роберто Чинголани, ръководител на отбранителната група Leonardo, също е бил посочен.

          Междувременно разследващи на ООН обвиняват Израел в извършване на геноцид в Сектор Газа, където страната води война срещу палестинската групировка Хамас вече две години.

          МНС вече е издал заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившия министър на отбраната Йоав Галант. И двамата са обвинени във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително глад, убийства и преследване.

          Въпреки това, МНС все още не е повдигнал обвинения за геноцид срещу нито един от тях. Палестинската организация, подала жалбата с името на Мелони, призовава съда да разгледа възможността за официално разследване по обвинението.

          Жалбата, датирана от 1 октомври, е подписана от около 50 души, сред които професори по право, адвокати и обществени личности.

          „Като подкрепя израелското правителство, особено чрез доставката на смъртоносни оръжия, италианското правителство става съучастник в продължаващия геноцид и изключително сериозните военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени срещу палестинския народ“, написаха авторите на жалбата.

