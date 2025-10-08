Милорад Додик предложи Русия и САЩ да създадат „Балканска комисия“ под ръководството на Унгария

Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че Русия и САЩ трябва да създадат съвместна комисия за Балканите, тъй като според него Европейският съюз вече е изгубил способността да решава проблемите в региона.

„Всичко, което ЕС досега е направил, е било погрешно“, каза Додик, добавяйки, че европейските държави вече не могат да решават дори собствените си кризи, „камо ли външни“. - Реклама -

По думите му, „Балканската комисия“ трябва да бъде ръководена от Унгария, тъй като Будапеща „разбира ситуацията в региона“, както и Москва. Той добави, че новата администрация във Вашингтон показва „все по-голямо разбиране за балканските реалности“.

„Приемам идеята Русия и Америка, като глобални сили, да създадат Балканска комисия, която да се занимава с Балканите и с нашите територии“, заяви Додик, уточнявайки, че е обсъдил предложението лично с руския президент Владимир Путин по време на срещата им в Сочи.

Руският посланик в Босна и Херцеговина Игор Калабухов подкрепи идеята, като посочи, че такава комисия може да се превърне в „механизъм за диалог между Москва и Вашингтон“ в контекста на региона.

Додик, който е под санкции на САЩ и е известен с проруската си реторика, често критикува ЕС и НАТО, докато защитава тясно сътрудничество с БРИКС и режима на Александър Вучич в Сърбия.

Бившият лидер на Република Сръбска в момента е осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности заради отказа си да изпълнява решенията на върховния представител в БиХ Кристиян Шмид. На 23 ноември в страната ще се проведат предсрочни избори за президент на Република Сръбска.

Додик е известен и с отричането на геноцида в Сребреница, признат от Общото събрание на ООН като военно престъпление, при което през 1995 г. силите на босненските сърби избиват над 9 000 цивилни босненци.