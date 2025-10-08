НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 08.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Милорад Додик предложи Русия и САЩ да създадат „Балканска комисия“ под ръководството на Унгария

          0
          41
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че Русия и САЩ трябва да създадат съвместна комисия за Балканите, тъй като според него Европейският съюз вече е изгубил способността да решава проблемите в региона.

          „Всичко, което ЕС досега е направил, е било погрешно“, каза Додик, добавяйки, че европейските държави вече не могат да решават дори собствените си кризи, „камо ли външни“.

          - Реклама -

          По думите му, „Балканската комисия“ трябва да бъде ръководена от Унгария, тъй като Будапеща „разбира ситуацията в региона“, както и Москва. Той добави, че новата администрация във Вашингтон показва „все по-голямо разбиране за балканските реалности“.

          „Приемам идеята Русия и Америка, като глобални сили, да създадат Балканска комисия, която да се занимава с Балканите и с нашите територии“, заяви Додик, уточнявайки, че е обсъдил предложението лично с руския президент Владимир Путин по време на срещата им в Сочи.

          Руският посланик в Босна и Херцеговина Игор Калабухов подкрепи идеята, като посочи, че такава комисия може да се превърне в „механизъм за диалог между Москва и Вашингтон“ в контекста на региона.

          Додик, който е под санкции на САЩ и е известен с проруската си реторика, често критикува ЕС и НАТО, докато защитава тясно сътрудничество с БРИКС и режима на Александър Вучич в Сърбия.

          Бившият лидер на Република Сръбска в момента е осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности заради отказа си да изпълнява решенията на върховния представител в БиХ Кристиян Шмид. На 23 ноември в страната ще се проведат предсрочни избори за президент на Република Сръбска.

          Додик е известен и с отричането на геноцида в Сребреница, признат от Общото събрание на ООН като военно престъпление, при което през 1995 г. силите на босненските сърби избиват над 9 000 цивилни босненци.

          Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че Русия и САЩ трябва да създадат съвместна комисия за Балканите, тъй като според него Европейският съюз вече е изгубил способността да решава проблемите в региона.

          „Всичко, което ЕС досега е направил, е било погрешно“, каза Додик, добавяйки, че европейските държави вече не могат да решават дори собствените си кризи, „камо ли външни“.

          - Реклама -

          По думите му, „Балканската комисия“ трябва да бъде ръководена от Унгария, тъй като Будапеща „разбира ситуацията в региона“, както и Москва. Той добави, че новата администрация във Вашингтон показва „все по-голямо разбиране за балканските реалности“.

          „Приемам идеята Русия и Америка, като глобални сили, да създадат Балканска комисия, която да се занимава с Балканите и с нашите територии“, заяви Додик, уточнявайки, че е обсъдил предложението лично с руския президент Владимир Путин по време на срещата им в Сочи.

          Руският посланик в Босна и Херцеговина Игор Калабухов подкрепи идеята, като посочи, че такава комисия може да се превърне в „механизъм за диалог между Москва и Вашингтон“ в контекста на региона.

          Додик, който е под санкции на САЩ и е известен с проруската си реторика, често критикува ЕС и НАТО, докато защитава тясно сътрудничество с БРИКС и режима на Александър Вучич в Сърбия.

          Бившият лидер на Република Сръбска в момента е осъден на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публични длъжности заради отказа си да изпълнява решенията на върховния представител в БиХ Кристиян Шмид. На 23 ноември в страната ще се проведат предсрочни избори за президент на Република Сръбска.

          Додик е известен и с отричането на геноцида в Сребреница, признат от Общото събрание на ООН като военно престъпление, при което през 1995 г. силите на босненските сърби избиват над 9 000 цивилни босненци.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мелони: Италиански министри са декларирани пред Международния наказателен съд за „съпричастност към геноцид“ в Газа – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Жалба до Международния съд обвинява Джорджа Мелони в съучастие в геноцид заради подкрепата за Израел Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че е била обвинена в...
          Инциденти

          Двама загинали и двама изчезнали след срутване на сграда в строеж в центъра на Мадрид

          Красимир Попов -
          Испанските спешни служби откриха две тела под развалините на сграда в строеж, която се срути в централната част на Мадрид, недалеч от Плаза Майор,...
          Политика

          Тръмп и Нобеловата награда за мир: между амбицията и историческата възможност

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп никога не е крил амбицията си да спечели Нобеловата награда за мир. Неговите поддръжници вярват, че вече я заслужава,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions