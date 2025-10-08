„Не мога да живея без теб“: Почина голяма звезда, обичана в България

Балканската музика загуби един от най-големите си гласове – известният босненски и херцеговински фолк певец Халид Бешлич почина на 72-годишна възраст след кратка, но тежка битка с болест, съобщават местни медии.
Бешлич изнесе последния си концерт на 15 август в Баня Лука, когато се почувствал зле и по-късно бил приет за лечение в Клиничния център на Университета в Сараево, където и издъхнал.
Халид Бешлич ще остане завинаги в сърцата на феновете с безброй хитове, сред които: „Миляцка“, „Не мога да живея без теб“, „Румъния“, „Хей, зора, не се събуждай“, „Първа целувка“, „Не искам, не искам диаманти“, „Севдах да се додича“ и „Връщам се при майка си в Босна“.
Кариерата му обхваща над четири десетилетия, през които той се превръща в символ на севдаха (любовна народна музика от Западните Балкани) и босненската народна музика.
Роден е на 20 ноември 1953 г. в село Кнежина, близо до Сокоч. Макар да е завършил дърводелско и бизнес училище, още от ранна възраст проявява изключителен талант към музиката — призвание, което го прави любимец на поколения в целия регион.
Халид Бешлич оставя огромно наследство в балканската култура, обединявайки хора от различни етноси и страни чрез топлината, мелодичността и емоционалността на своите песни.
Реакции от сръбската и балканската сцена
Драгана Миркович – публикува послание във Фейсбук, в което изразява тъгата си: „Скъпи мой Халид, не мога да повярвам, че само преди седмица беше нашата последна среща в Сараево. Никога няма да те забравя – приятелството ни от 40 години, съвместните концерти. Ти беше човек, достоен за обич, уважение и памет. Твоята Гага те обича.“
Снежана Джуришич – в интервю разказа за последната комуникация със Бешлич: „Чувахме се чрез съобщения. Когато чух, че се е разболял, му писах и той ми отговори – и това беше всичко. Не знам какво да кажа – добри хора ни напускат. Естрадата загуби прекрасен човек и приятел.“
Цеца Величкович – Ражнатович (българо-сръбска свързаност) – публикува емоционални думи за Бешлич: „Наистина много съжалявам, той беше човек, който беше абсолютно обичан от всичките си колеги. Никога не съм чувала нищо лошо за Халид. Надявам се да отиде на по-добро място.“
