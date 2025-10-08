НА ЖИВО
          Нетаняху обеща да върне всички заложници, държани от Хамас в Газа

          Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да постигне всички военни цели на Израел в Газа, като започне с освобождаването на заложниците.

          Думите на Нетаняху дойдоха по време на речта му по случай втората годишнина от атаката на Хамас на 7 октомври, която постави началото на войната в Газа, предаде АФП.

          „Намираме се в съдбовни, решаващи дни. Ще продължим да действаме, за да постигнем всички цели на войната: връщането на всички отвлечени, ликвидирането на управлението на Хамас и гарантирането, че Газа никога повече няма да представлява заплаха за Израел“, се казва в изявление, разпространено от офиса на министър-председателя.

          Докато в Египет от 5 октомври насам се провеждат непреки преговори между израелското правителство и Хамас с цел прекратяване на войната в Газа, изразът на Нетаняху за „ликвидиране на управлението на Хамас“ се възприема като промяна спрямо по-ранните му изявления, в които той говореше за „унищожаване на палестинското ислямистко движение“ като основна цел.

