Президентът на Еквадор оцеля след стрелба по кортежа му по време на протести – ОБНОВЕНА

Президентът на Еквадор оцеля след предполагаема стрелба по кортежа му

- Реклама -

Президентът на Еквадор Даниел Нобоа излезе невредим след предполагаема стрелба по кортежа му, предаде АФП.

Нобоа откривал пречиствателна станция за вода в централната част на страната, когато неговият конвой бил атакуван от стотици протестиращи, според министъра на околната среда Инес Мансано.

„Около 500 души се събраха и хвърляха камъни, а по президентската кола има очевидни следи от куршуми. Благодарение на Бога нашият президент, много твърд и смел, продължава напред и изпълнява дневния си ред както обикновено“, добави Мансано.

Правителството публикува видео, заснето, според информацията, от вътре в кортежа, на което се виждат протестиращи, обвити в знамена, които търсят камъни и тухли, за да ги хвърлят, докато президентската кола преминава.

Еквадор е изправен пред масови протести, предизвикани от решението за повишаване на цените на дизела.

Властите обвиниха наркокартели, които се борят за контрол над маршрутите за трафик на кокаин, за подстрекаване на безредиците в страната.