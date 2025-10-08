НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 08.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Проливен дъжд блокира движението във Варна

          0
          60
          Снимка: btvnovinite.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Силният дъжд, паднал във Варна, доведе до сериозни затруднения в трафика и временни наводнения по ключови пътни участъци, съобщи БНР.

          - Реклама -

          Затворени за движение са автоподлезите на ул. „Шипка“ и на бул. „Васил Левски“ при пресичането му с бул. „Княз Борис I“. По информация от Областната дирекция на МВР във Варна, в подлеза на ул. „Шипка“ има закъсал автомобил, но няма пострадали.

          Затруднено е движението и по Крайезерния път – в участъка от ул. „Атанас Москов“ до бул. „Левски“, както и около Карантината в кв. „Аспарухово“, където също има наводнени участъци.

          Властите призовават шофьорите да избягват подлези и ниски участъци и да шофират с повишено внимание, докато отводнителните екипи работят по нормализиране на обстановката.

          Силният дъжд, паднал във Варна, доведе до сериозни затруднения в трафика и временни наводнения по ключови пътни участъци, съобщи БНР.

          - Реклама -

          Затворени за движение са автоподлезите на ул. „Шипка“ и на бул. „Васил Левски“ при пресичането му с бул. „Княз Борис I“. По информация от Областната дирекция на МВР във Варна, в подлеза на ул. „Шипка“ има закъсал автомобил, но няма пострадали.

          Затруднено е движението и по Крайезерния път – в участъка от ул. „Атанас Москов“ до бул. „Левски“, както и около Карантината в кв. „Аспарухово“, където също има наводнени участъци.

          Властите призовават шофьорите да избягват подлези и ниски участъци и да шофират с повишено внимание, докато отводнителните екипи работят по нормализиране на обстановката.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп и Нобеловата награда за мир: между амбицията и историческата възможност

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп никога не е крил амбицията си да спечели Нобеловата награда за мир. Неговите поддръжници вярват, че вече я заслужава,...
          Политика

          Милорад Додик предложи Русия и САЩ да създадат „Балканска комисия“ под ръководството на Унгария

          Красимир Попов -
          Бившият президент на Република Сръбска Милорад Додик заяви, че Русия и САЩ трябва да създадат съвместна комисия за Балканите, тъй като според него Европейският...
          Политика

          Тръмп изпрати войници от Тексас в Чикаго, губернаторът на Илинойс реагира остро

          Красимир Попов -
          Около 200 войници от Националната гвардия на Тексас пристигнаха във вторник в Илинойс, съобщи представител на Пентагона, дни преди официалното им разполагане в Чикаго,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions