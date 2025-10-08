Проливен дъжд блокира движението във Варна

Силният дъжд, паднал във Варна, доведе до сериозни затруднения в трафика и временни наводнения по ключови пътни участъци, съобщи БНР.

Затворени за движение са автоподлезите на ул. „Шипка“ и на бул. „Васил Левски“ при пресичането му с бул. „Княз Борис I“. По информация от Областната дирекция на МВР във Варна, в подлеза на ул. „Шипка“ има закъсал автомобил, но няма пострадали.

Затруднено е движението и по Крайезерния път – в участъка от ул. „Атанас Москов“ до бул. „Левски“, както и около Карантината в кв. „Аспарухово“, където също има наводнени участъци.

Властите призовават шофьорите да избягват подлези и ниски участъци и да шофират с повишено внимание, докато отводнителните екипи работят по нормализиране на обстановката.