Протест в Павликени: лекари и сестри срещу рокадите в местната болница

Медиците призовават дългогодишния управител да остане на позицията си.

В Павликени избухна протест срещу предстоящите промени в ръководството на местната общинска болница. Лекарите и медицинският персонал изразиха недоволството си пред Общинския съвет, който планира да гласува смяната на управителя на извънредно заседание. Междувременно, целият колектив е готов с колективна оставка, ако решението бъде прието.

Общинската болница обслужва над 30 000 души от две общини и осигурява работа на 150 служители. Процедурата за избор на нов управител продължава вече три месеца, но според персонала евентуалната промяна ще доведе до хаос в управлението и риск от закриване на лечебното заведение.

„Подкрепяме с мирен протест управителката на нашата болница, която я стабилизира. Шестнадесет години беше управител, преведе болницата през много кризи, включително COVID-19. Комисията я класира на второ място с незаслужено ниски оценки, което е недопустимо“, заяви д-р Стоев.

Старшата медицинска сестра Савова, с 32 години стаж в болницата, допълни, че колективът е сплотен и работи ефективно под ръководството на д-р Ренета Кръстева. Тя изрази тревога, че промяната може да доведе до масово напускане на специалисти и дори до затваряне на болницата.

„Дали ще се стигне до колективна оставка, зависи от ситуацията. Не е нормално решенията да се взимат без да се питат хората, които реално работят в системата“, коментира д-р Вътев, който практикува в Павликени от 43 години.

Председателят на здравната комисия към Общинския съвет Цанко Цонев увери, че комисията е работила по ясни правила и че изборът е направен на база оценки от седемчленен състав. „В комисията няма лекари, но има представители на РЗИ, РЗОК и други медицински експерти, които присъстваха на изпита“, уточни той.

Д-р Ренета Кръстева, която оглавява болницата от 16 години, заяви, че до първото място ѝ липсват едва 12 стотни. „На устния изпит ми казаха, че отговорите ми са изчерпателни и предостатъчни“, коментира тя.

Цонев добави, че решението на комисията подлежи на окончателно гласуване днес. „Към този момент болницата няма действащ управител, тъй като договорът на д-р Кръстева е изтекъл и не е удължен.“

Медиците заявиха, че ще продължат протеста си пред сградата на Общинския съвет до окончателното решение.