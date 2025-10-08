Световната банка понижи прогнозата за растежа на украинската икономика през 2026 г.

Прогнозираният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на Украйна за 2026 г. е намален с повече от 3%, според нов доклад на Световната банка.

Финансовата институция вече очаква икономиката на Украйна да нарасне само с 2% — с 3,2% по-малко от прогнозата от юни 2025 г., съобщи „Киев Индипендънт“.

„Растежът в Украйна се очаква да отслабне. Икономическото разширяване вероятно ще се забави до 2% през 2025 г. спрямо 2,9% през 2024 г., тъй като продължителната руска инвазия засяга инвестициите и бизнес активността,“ се казва в доклада.

Документът също така отбелязва, че вносът на природен газ в Украйна е достигнал най-високото си ниво от близо две години, тъй като щетите по инфраструктурата ограничават вътрешното производство. Това съвпада с изявления на Министерството на енергетиката, според които Украйна трябва да увеличи вноса на петрол заради засилените руски удари по енергийната инфраструктура.

Въпреки трудностите, Световната банка подчертава и положителни тенденции:

„Икономиката на Украйна претърпява значителна трансформация, като появата на нови сектори и повишаването на производителността в съществуващите отрасли вероятно ще допринесат за създаването на работни места.“

Сектори като информационните технологии, земеделието, агропреработката и отбранителната индустрия се очаква да бъдат двигатели на растежа на заетостта, се посочва още в анализа.

В целия Източноевропейски регион, включително Украйна, се прогнозира нарастване на инвестициите, основно подтиквано от Европейския съюз.

В същото време инфлацията на храните се е повишила рязко, особено в Молдова и Украйна, „където цените на пресните плодове са били с почти 50% по-високи в сравнение с предходната година“, се отбелязва в доклада.