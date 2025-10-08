Свлачище затвори път във Велико Търново, нивото на Янтра се покачва

Временно е затворен участъкът от църквата „Св. 40 мъченици” до кръстовището на бившата фабрика „Васил Мавриков“ във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Причината е паднала скална маса вследствие на проливните дъждове.

Обходният маршрут за движение към Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра.

„Продължаваме да следим нивото на Янтра и всички по-рискови участъци в региона. Засега няма опасност от преливане,“ съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов в официалната си страница във Facebook.

По последни данни, нивото на Янтра е приблизително наполовина от критичната стойност.

В съседните райони също се наблюдава леко повишение – река Белица се задържа на около 1,3 метра в Килифарево, а Дряновска река, която се влива в Белица при Дебелец, носи по-голям воден приток.

Повишено е и нивото на Янтра в с. Пушево, където е отчетено 1,1 метра.

Екипи на общината и служители на пожарната остават в готовност при евентуално влошаване на обстановката.