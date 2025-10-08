Токсичен облак над Майнашаф: германските власти призоваха гражданите да останат по домовете си

Ужасяващ облак от токсичен газ беше заснет над германския град Майнашаф след инцидент в предприятие за галванизация, предаде Daily Express.
По-големият близък град Ашафенбург издаде официално предупреждение, според което облакът вече преминава над градската територия. Жителите получиха сигнал чрез системата Katwarn.
Според Интегрирания контролен център в Ашафенбург, при инцидента са били изпуснати азотни газове – вещества, изключително опасни при вдишване, тъй като могат да причинят тежък белодробен оток. Засега няма данни за пострадали.
Ситуацията е определена като сериозна, след като жителите бяха призовани да затворят прозорците и системите за вентилация, както и да изключат климатиците. Гражданите са инструктирани да избягват района, да следят местните медии и радиостанции и да информират съседите си.
Видеоклипове, публикувани от очевидци, показват огромен оранжев облак, издигащ се от комин на завода и покриващ част от града. Причините за инцидента все още се изясняват.
Случаят напомня инцидента отпреди три години в Манхайм, когато разлив на опасна течност рани най-малко 16 полицаи и предизвика подобно предупреждение към населението. Тогава газов стълб с височина 150 метра причини дразнене на дихателните пътища и наложи хоспитализация на няколко души.
