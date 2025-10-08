Токсичен облак над Майнашаф: германските власти призоваха гражданите да останат по домовете си

Ужасяващ облак от токсичен газ беше заснет над германския град Майнашаф след инцидент в предприятие за галванизация, предаде Daily Express.

- Реклама -

По-големият близък град Ашафенбург издаде официално предупреждение, според което облакът вече преминава над градската територия. Жителите получиха сигнал чрез системата Katwarn.

Според Интегрирания контролен център в Ашафенбург, при инцидента са били изпуснати азотни газове – вещества, изключително опасни при вдишване, тъй като могат да причинят тежък белодробен оток. Засега няма данни за пострадали.

„Приютете временно хора в риск. Помогнете на децата и на тези, които имат нужда, но не излагайте себе си на опасност. Следете съобщенията на полицията и пожарната. Ще ви уведомим, когато опасността премине“, гласи съобщението на властите.

Ситуацията е определена като сериозна, след като жителите бяха призовани да затворят прозорците и системите за вентилация, както и да изключат климатиците. Гражданите са инструктирани да избягват района, да следят местните медии и радиостанции и да информират съседите си.

„Затворете прозорците и вратите, изключете вентилацията и климатика. Обаждайте се на 110 (полиция) или 112 (пожарна) само при спешни случаи. Не оставайте на открито“, подчертават още властите.

Видеоклипове, публикувани от очевидци, показват огромен оранжев облак, издигащ се от комин на завода и покриващ част от града. Причините за инцидента все още се изясняват.

Случаят напомня инцидента отпреди три години в Манхайм, когато разлив на опасна течност рани най-малко 16 полицаи и предизвика подобно предупреждение към населението. Тогава газов стълб с височина 150 метра причини дразнене на дихателните пътища и наложи хоспитализация на няколко души.