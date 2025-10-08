НА ЖИВО
          Тръмп и Карни обсъдиха търговските отношения между САЩ и Канада във Вашингтон

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че канадският премиер Марк Карни ще бъде „много доволен“ след техните търговски преговори във Вашингтон на 7 октомври, предаде АФП. Въпреки това, текущият президент на Америка не направи незабавни отстъпки относно премахването на високите американски мита.

          Излъчвайки приятелски тон в Овалния кабинет, Тръмп похвали Карни като „лидер от световна класа“, добавяйки, че бившият централния банкер е „хубав човек“, който също може да бъде „много неприятен“.

          Карни, който е под натиск у дома да постигне сделка по време на второто си посещение във Вашингтон след заемането на поста през април, напусна без конкретни обещания, че митата ще бъдат премахнати.

          „Мисля, че те ще си тръгнат много доволни“, каза Тръмп пред репортери. Републиканецът отбеляза, че съществува „естествен конфликт“ между двете икономики, но че „са извървели дълъг път през последните няколко месеца“.

          Карни заяви, че е уверен, че Канада ще „получи правилната сделка“ от САЩ, основният икономически партньор на страната му.

          Двамата лидери споделиха серия от забавни моменти, като дори се смяха, когато Тръмп се пошегува за канадско „сливане“, препращайки към предишните му шеговити изказвания, че Канада може да стане 51-вият американски щат.

          Въпреки веселия тон, Тръмп и Карни внимателно избягваха да разкриват подробности за това как биха могли да облекчат американските мита върху дървен материал, алуминий, стомана и автомобили.

          На 6 октомври текущият президент на Америка обяви 25-процентни мита върху всички вносни тежкотоварни камиони, които влизат в сила от 1 ноември.

          В изявление на Карни след визитата се посочва, че е имало малко конкретни споразумения, като се отбелязва само, че двамата лидери са признали наличието на области за конкуренция и други, в които могат да работят заедно.

