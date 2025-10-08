НА ЖИВО
      сряда, 08.10.25
          Тръмп и Нобеловата награда за мир: между амбицията и историческата възможност

          Снимка: NewsWeek.com
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп никога не е крил амбицията си да спечели Нобеловата награда за мир. Неговите поддръжници вярват, че вече я заслужава, докато критиците му се подиграват на подобни претенции, сочейки противоречивите му политики.

          Днес, когато два от най-големите конфликта на XXI век — войните в Газа и Украйна — навлизат в решаваща фаза, възниква въпросът: може ли Тръмп действително да се превърне в архитект на световен мир?

          Украйна: очертаващ се пробив

          След месеци на преговори между Вашингтон, Москва и Киев, все по-ясно се очертава възможен мирен план, базиран на два ключови елемента:

          1. Гаранции за сигурност — ангажимент на САЩ и НАТО да гарантират защитата и въоръжението на Украйна при бъдещи заплахи.
          2. Ограничени териториални промени по настоящата линия на фронта, целящи стабилизиране на границите и прекратяване на бойните действия.

          „Русия вече е подложена на огромен икономически и военен натиск – от тук нататък дипломатическите решения ще струват по-малко от продължаването на войната“, коментират източници от Белия дом.

          Според наблюдатели, ако Тръмп успее да задържи натиска върху Путин и в същото време оформи рамка за мир, споразумение може да бъде постигнато преди избора на Нобеловия лауреат за 2026 г.

          Газа: шанс за историческо прекратяване на войната

          Когато Тръмп встъпи в длъжност, в Газа действаше тристепенно примирие, договорено при Байдън, което се разпадна през март. Последвалите месеци донесоха една от най-тежките хуманитарни кризи в региона.

          Миналата седмица ситуацията се промени: Тръмп представи 20-точков мирен план, изискващ отказ на Израел от окупация и анексия, освобождаване на заложници от Хамас и предаване на контрола над Газа на международна администрация.

          Планът бе подкрепен от Израел и редица арабски държави – Саудитска Арабия, Египет, Катар, Йордания, Турция, Пакистан и Индонезия.
          Хамас даде условно съгласие, настоявайки за „реални гаранции за окончателно прекратяване на войната“.

          „Всяко забавяне е недопустимо. Мирът няма алтернатива“, заяви Тръмп, подчертавайки, че „Газа без Хамас“ е условието за траен мир.

          Пътят към Осло

          Нобеловата награда за мир се присъжда всяка година на 10 декември, като носителят ѝ се определя два месеца по-рано.
          Макар шансът Тръмп да бъде отличен още тази година да е минимален, 2026 г. бележи 125-годишнината на наградата, което би било символичен момент, ако до тогава той постигне успех и в Украйна, и в Газа.

          „Ако до края на 2025 г. видим мир в Европа и Близкия изток, светът ще трябва да признае ролята на Доналд Тръмп — дори критиците му“, отбелязват анализатори в „Ню Йорк Таймс“.

          Каквото и да мислим за Доналд Тръмп, историята може да го запомни не само като противоречив политик, а и като човека, който върна мира в два континента.
          В свят, разделен от войни, може би именно той ще се окаже най-неочакваният кандидат за Нобелова награда за мир.

