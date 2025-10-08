Тръмп изпрати войници от Тексас в Чикаго, губернаторът на Илинойс реагира остро

Около 200 войници от Националната гвардия на Тексас пристигнаха във вторник в Илинойс, съобщи представител на Пентагона, дни преди официалното им разполагане в Чикаго, предаде АФП.

Според източник от министерството на отбраната, войниците са изпратени с мисия да защитават федерални обекти, служители и имущество и ще бъдат мобилизирани за първоначален срок от 60 дни.

Решението предизвика остра реакция от местните власти. Демократическият губернатор на Илинойс Джей Би Притцкер заяви:

„Те трябва да останат далеч от Илинойс.“

Ходът следва разпореждането на президента на САЩ Доналд Тръмп, който през уикенда упълномощи разполагането на 700 войници от Националната гвардия в Чикаго. Това накара щатските власти да подадат съдебен иск, обвинявайки Белия дом, че използва армията „за наказание на политически противници“.

„Американският народ не трябва да живее под заплахата от окупация от страна на собствената си армия, само защото местните власти не са в президентската благосклонност“, се казва в иска, подаден от главния прокурор на Илинойс и юристите на град Чикаго.

Съдия Ейприл Пери, назначена по времето на Джо Байдън, отказа да издаде временна заповед за спиране на операцията, но насрочи заседание за 9 октомври, за да изслуша страните и поиска допълнителни обяснения от федералното правителство.

Междувременно министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем защити решението на Тръмп, като нарече Чикаго „военна зона“.

Подобни действия вече бяха предприети спрямо Портланд, който Тръмп определи като „опустошен от война“. Тогава обаче съдия Карин Имергът издаде временно блокиране на разполагането на войски в щата Орегон — след което президентът заплаши да използва извънредни правомощия срещу бунт, за да изпрати допълнителни сили в градове, управлявани от демократи.