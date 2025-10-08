Турците с интересно решение за мача в София

Турският национален отбор по футбол няма да тренира в София преди мача с България, който е в събота от 21:45 часа. Това обявиха от Турската федерация с писмо, което са изпратили до БФС.

- Реклама -

Някои турски медии също са се добрали до него и го разпространиха.

Турците искат да получат само 15 минути разходка по терена на стадион „Васил Левски“, за да се запознаят с настилката и отказвайки се от официална тренировка, смятат това за достатъчно.

В същия ден те ще имат пълноценна тренировка на своята база „Хасан Доган“ в Рива край Истанбул, след което ще обядват и се отправят към летището, за да се качат на самолета за София.

Срещата България – Турция от група „E“ на световните квалификации ще се играе в събота (11 октомври) от 21:45 часа, а веднага след нея турците летят обратно за Истанбул. На 14-и и за двата отбора предстоят следващите мачове – „трикольорите“ гостуват на Испания, а Турция приема Грузия.

Селекцията на Винченцо Монтела има 3 точки след успех с 3:2 в откриващия мач с грузинците и тежкото поражение с 0:6 от Испания.

Турците започнаха вчера подготовката си за мача в София. Леко контузените Берке Йозер и Угурджан Чакър не участваха в заниманието, а отделно от отбора тренираха Зеки Челик и Кенан Йълдъз.

Съставът на Турция за мачовете с България (на 11 октомври) и с Грузия (на 14 октомври) от квалификациите за Световно първенство в група „Е“:

​Вратари: Алтай Байандър (Манчестър Юнайтед, Англия), Берке Йозер (Лил, Франция), Мерт Гюнок (Бешикташ), Угюрджан Чакър (Галатасарай)

Защитници: Абдюлкерим Бардакчъ и Ерен Елмалъ (и двамата от Гаратасарай), Чаалар Союнджу и Мерт Мюлдюр (и двамата от Фенербахче), Ферди Кадъоглу (Брайтън, Англия), Мерих Демирал и Юсуф Акчичек (и двамата от Ал Ахли, Саудитска Арабия), Самет Акайдън (Чайкур Ризеспор), Зеки Челик (Рома, Италия)

Полузащитници: Атакан Каразор (Щутгарт, Германия), Хакан Чалханоглу (Интер Милано, Италия), Исмаил Юксек (Фенербахче), Оркун Кьокчу (Бешикташ), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд, Германия)

Нападатели: Арда Гюлер (Реал Мадрид, Испания), Баръш Алпер Йълмаз и Юнус Акгюн (и двамата от Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт, Германия), Дениз Гюл (Порто, Португалия), Кенан Йълдъз (Ювентус, Италия), Ирфан Джан Кахведжъ, Керем Актюркоглу, Огюз Айдън (и тримата от Фенербахче)

Нашата група в квалификациите за Мондиал 2026