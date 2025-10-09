 „Алтернатива за Германия“ призова Мерц лично да отиде да воюва срещу Русия в Украйна

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) призова канцлера Фридрих Мерц лично да отиде и да се бие за Украйна срещу Русия, предава украинското издание „Страна“.

- Реклама -

„Ако някой иска война, нека отиде и да се бие сам. Нека Мерц отиде на фронта в Украйна, нека служи в украинските въоръжени сили. Или вицеканцлерът, или всички онези представители на фракцията на Социалдемократическата партия – нека отидат и да покажат на какво са способни, тъй като искат да продължат тази война“, заяви Алис Вайдел, съпредседател на крайнодясната „АзГ“.