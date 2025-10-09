 „Алтернатива за Германия“ призова Мерц лично да отиде да воюва срещу Русия в Украйна

„Алтернатива за Германия“ (АзГ) призова канцлера Фридрих Мерц лично да отиде и да се бие за Украйна срещу Русия, предава украинското издание „Страна“.
„Ако някой иска война, нека отиде и да се бие сам. Нека Мерц отиде на фронта в Украйна, нека служи в украинските въоръжени сили. Или вицеканцлерът, или всички онези представители на фракцията на Социалдемократическата партия – нека отидат и да покажат на какво са способни, тъй като искат да продължат тази война“, заяви Алис Вайдел, съпредседател на крайнодясната „АзГ“.
Всички, самонаричащи се “патриотични” партии в Европа са проруски и пробутват руска пропаганда навсякъде по света!
“Нападнатата Русия” няма как да обясни какво правят войските и по чужди континенти, нито пък в Украйна, където избиват хора, с които са делили съдба от векове!
И тя какво отговори?
таман да се събере със дядо си🤣
Друго не се очаква да каже една неонацистка партия като „Алтернатива за Германия“, финансирана от фашагата Путлер и то от години.
Ти си срам за Българската нация! Толкова промит мозък ..
Petia Heinze сега, слушай ме внимателно! Взимаш украинското знаме ? Сгъваш го внимателно! И си го навираш, пак внимателно и нежно в аспуха! Мамицата ви промити мозъци!
Krasi Djutev , явно знаете от опит как се прави…може би от вашия аспух сте вее рашисткото знаме…🤮🤮🤮
Гнусен сайт.Това ли са ви „новините“???
А госпожата/господина Вайдел?Какво ще прави?Тя/той живее в Швейцария и и/му е все едно!
Ще се скрият в миши дупки ако усетят опасност.
Така трябва да бъде! Всички еврогейци, които толкова много се прехласват по войната – на първа линия, ведно с цялата си челяд!
А Путин ще отиде ли лично да воюва в Украйна или ще продължава да се крие в бункера ? 🐷
Vanesa Stoyanova Ivanova Путин е призовал най малко 3пъти за мир а ЕС нито веднъж Защо да ходи
Иван Гатев Путин започна войната и нападна чужда държава .. Защо праща млади момчета а не отиде той ? Страхливата мишка да спре войната като иска мир
Vanesa Stoyanova Ivanova Най не разбираш български Путин иска Зеленски и Фон дер Лайнен не иска И за твое сведение Зеленски орез2014г избиха 14000 руски граждани у чак 2022 Путин ги нападна Изчака че може да се осъзнаят но не би
Vanesa Stoyanova Ivanova А зеленият плъх, да не би да е на фронта? Дърпат хора от улицата, но той си е в бункера. А нещо и чуждестранният легион на Украйна не може да намери хора. Сигурно щото печелят, нали… 💩🚾
Stanimir Petrov Зеленски побърка руснаците и ги унижи пред цял свят
Иван Гатев През 2014 г никой не е избит .. Това е мазна лъжа на вас лъжливите копейки
Vanesa Stoyanova Ivanova Това че не знаеш не значи че не е вярно.Ако чакаш нашите продажни телевизии да ти кажат няма да стане Образовай се и тогава спори Същата тази година украинците изгориха 50 човека в сградата на профсъюзите между тях и двама българи Не си чула нали Защото ти е промит мозъка
Vanesa Stoyanova Ivanova тегаво ти е нали, трудно е да си рожба на кръвосмешение
Ivailo Atanasov Такъв е Путин – азиатец и майка от еврейски произход
Ivailo Atanasov ти виж себе си, джагал
Димитър Ш. Григоров аз ли да видя себе си бе 😄 ти разкривения от инцест ми казваш, да се видя 😄страхотен коментар, вуйчо ти сигурно се гордее, че си му син
Димитър Ш. Григоров е не ти си извънредно тъпо парче, без съмнение има кръвосмешение, аз иначе нямам друго обяснение, как може да си толкова тъп. В началото реших, че е защото си изгълтал половината Менделеев таблица, и си се надул като черво пълно с лайна, ама пак не би бил толкова тъп 🤔
Димитър Ш. Григоров жалка история, чак почвам да изпитвам съжаление към теб