      събота, 11.10.25
           „Алтернатива за Германия" призова Мерц лично да отиде да воюва срещу Русия в Украйна

          Алтернатива за Германия
          Alternative für Deutschland / Алтернатива за Германия Снимка: tagesschau.de
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          „Алтернатива за Германия“ (АзГ) призова канцлера Фридрих Мерц лично да отиде и да се бие за Украйна срещу Русия, предава украинското издание „Страна“.

          „Ако някой иска война, нека отиде и да се бие сам. Нека Мерц отиде на фронта в Украйна, нека служи в украинските въоръжени сили. Или вицеканцлерът, или всички онези представители на фракцията на Социалдемократическата партия – нека отидат и да покажат на какво са способни, тъй като искат да продължат тази война“, заяви Алис Вайдел, съпредседател на крайнодясната „АзГ“.

          26 КОМЕНТАРА

          1. Всички, самонаричащи се “патриотични” партии в Европа са проруски и пробутват руска пропаганда навсякъде по света!
            “Нападнатата Русия” няма как да обясни какво правят войските и по чужди континенти, нито пък в Украйна, където избиват хора, с които са делили съдба от векове!

          4. Друго не се очаква да каже една неонацистка партия като „Алтернатива за Германия“, финансирана от фашагата Путлер и то от години.

            • Petia Heinze сега, слушай ме внимателно! Взимаш украинското знаме ? Сгъваш го внимателно! И си го навираш, пак внимателно и нежно в аспуха! Мамицата ви промити мозъци!

              • Krasi Djutev , явно знаете от опит как се прави…може би от вашия аспух сте вее рашисткото знаме…🤮🤮🤮

          8. Така трябва да бъде! Всички еврогейци, които толкова много се прехласват по войната – на първа линия, ведно с цялата си челяд!

          9. А Путин ще отиде ли лично да воюва в Украйна или ще продължава да се крие в бункера ? 🐷

              • Иван Гатев Путин започна войната и нападна чужда държава .. Защо праща млади момчета а не отиде той ? Страхливата мишка да спре войната като иска мир

              • Vanesa Stoyanova Ivanova Най не разбираш български Путин иска Зеленски и Фон дер Лайнен не иска И за твое сведение Зеленски орез2014г избиха 14000 руски граждани у чак 2022 Путин ги нападна Изчака че може да се осъзнаят но не би

              • Vanesa Stoyanova Ivanova А зеленият плъх, да не би да е на фронта? Дърпат хора от улицата, но той си е в бункера. А нещо и чуждестранният легион на Украйна не може да намери хора. Сигурно щото печелят, нали… 💩🚾

              • Vanesa Stoyanova Ivanova Това че не знаеш не значи че не е вярно.Ако чакаш нашите продажни телевизии да ти кажат няма да стане Образовай се и тогава спори Същата тази година украинците изгориха 50 човека в сградата на профсъюзите между тях и двама българи Не си чула нали Защото ти е промит мозъка

              • Димитър Ш. Григоров аз ли да видя себе си бе 😄 ти разкривения от инцест ми казваш, да се видя 😄страхотен коментар, вуйчо ти сигурно се гордее, че си му син

              • Димитър Ш. Григоров е не ти си извънредно тъпо парче, без съмнение има кръвосмешение, аз иначе нямам друго обяснение, как може да си толкова тъп. В началото реших, че е защото си изгълтал половината Менделеев таблица, и си се надул като черво пълно с лайна, ама пак не би бил толкова тъп 🤔

