БФС дава 100 хиляди лева на фондация „Слънчеви деца 2024“

Българският футболен съюз дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности.
Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026.
Дарената от футболния съюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.
