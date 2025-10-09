Бивш съдия: Когато една институция от съдебната система не зачита върховенството на правото, фундаментални права са в опасност

Може да си бивш съдия, но не можеш да останеш безразличен към съдебната система. Това сподели в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич бившият председател на Съюза на съдиите Нели Куцкова.
Тя е подписала декларация на бивши съдии, в която се изразява загриженост относно правовата държава у нас след решението на ВКС да обяви за нелегитимен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и последвалото несъгласие от страна на прокуратурата.
Тя предположи, че би могло в бъдеще например местни власти да не изпълняват съдебни решения в полза на граждани, които са спечелили съответните дела.
Тя коментира и позицията на държавното обвинение:
Тя разясни, че решенията на ВКС са по две дела на осъдени за притежание на наркотици, единият от които е получил твърде тежко наказание, а другият – твърде леко. И осъдените, и главният прокурор по наказателни дела имат право да искат възобновяване на делото. Именно в такова окончателно решение ВКС е установил, че Борислав Сарафов вече не е легитимен и.ф. главен прокурор.
