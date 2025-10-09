Бивш съдия: Когато една институция от съдебната система не зачита върховенството на правото, фундаментални права са в опасност

Може да си бивш съдия, но не можеш да останеш безразличен към съдебната система. Това сподели в предаването „Честно казано“ с водещ Люба Кулезич бившият председател на Съюза на съдиите Нели Куцкова.

Тя е подписала декларация на бивши съдии, в която се изразява загриженост относно правовата държава у нас след решението на ВКС да обяви за нелегитимен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и последвалото несъгласие от страна на прокуратурата.

„Предупреждението към гражданите не е, че си разменят остроти двете инстанции. Проблемът е, че когато една върховна институция, която е част от съдебната система, не зачита върховенството на правото, което по конституция се упражнява от ВКС, това поставя фундаментални права в опасност“, коментира Куцкова.

Тя предположи, че би могло в бъдеще например местни власти да не изпълняват съдебни решения в полза на граждани, които са спечелили съответните дела.

Тя коментира и позицията на държавното обвинение:

„Това становище първо беше твърде грозно, защото беше агресивно, защото нямаше юридически аргументи, а имаше обвинения, че Върховният съд се занимава с политика. Преди да излязат тези две решения, е имало решение на Общото събрание на Наказателната колегия – това са над 40 съдии, след което двама отделни съдии са казали „няма да разглеждаме искането на г-н Сарафов, защото според нашето тълкуване на закона той не е легитимен“, отбелязаКуцкова.

Тя разясни, че решенията на ВКС са по две дела на осъдени за притежание на наркотици, единият от които е получил твърде тежко наказание, а другият – твърде леко. И осъдените, и главният прокурор по наказателни дела имат право да искат възобновяване на делото. Именно в такова окончателно решение ВКС е установил, че Борислав Сарафов вече не е легитимен и.ф. главен прокурор.