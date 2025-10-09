Бобчева: Призовката от прокуратурата не е конкретна, може да не е случайна

„Поръчката за боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ престоя три месеца в Агенцията за обществени поръчки (АОП), вместо 14 дни, както е по закон“, заяви пред БНР заместник-кметът по екологията на Столичната община Надежда Бобчева, която е призована от прокуратурата на разпит в петък, 10 октомври.

„Дори се наложи да заведем дело в Административния съд – София-град, за да ни върнат поръчката и да можем да я обявим. Ако я бяхме внесли пет месеца по-рано, сигурно пак щеше да престои толкова, колкото е нужно, за да бъде забавена по всички възможни похвати“, каза Бобчева. - Реклама -

Прокуратурата я призовава – без конкретика в призовката

Зам.-кметът уточни, че в призовката не е посочено конкретно основание за разпита, като тя е призована в качеството си на свидетел.

„Предвид моментното състояние на кризата със сметосъбирането в двата района, не изключвам този момент да не е избран случайно“,

По думите ѝ поредицата от призовки към общински служители изглежда като форма на натиск и създава напрежение сред работещите в администрацията.

Без пределна цена – за да има реална конкуренция

Бобчева обясни, че в обществената поръчка не е заложена пределна цена, за да се насърчи конкуренцията между участниците:

„Когато има пределна цена, участниците често предлагат оферти малко под нея. Така конкуренцията е само формална. Освен това сметопочистването в различните райони на София е различно и изисква различна техника.“+60

Помощ от други общини и доброволческа акция

Бобчева съобщи, че Столичната община е получила подкрепа от други градове:

2 камиона от Община Ботевград ,

, 2 от Елин Пелин ,

, 1 от Панагюрище ,

, и се очаква още един от Благоевград.

„С всеки изминал ден ситуацията се подобрява – нови машини влизат на терен и работят активно. Скоро ще обезпечим напълно сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“, увери зам.-кметът.

Тя допълни, че от петък до неделя ще се проведе голяма доброволческа инициатива за почистване на столицата.