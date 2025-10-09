Бобчева: Призовката от прокуратурата не е конкретна, може да не е случайна

„Поръчката за боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ престоя три месеца в Агенцията за обществени поръчки (АОП), вместо 14 дни, както е по закон“, заяви пред БНРзаместник-кметът по екологията на Столичната община Надежда Бобчева, която е призована от прокуратурата на разпит в петък, 10 октомври.
Прокуратурата я призовава – без конкретика в призовката
Зам.-кметът уточни, че в призовката не е посочено конкретно основание за разпита, като тя е призована в качеството си на свидетел.
По думите ѝ поредицата от призовки към общински служители изглежда като форма на натиск и създава напрежение сред работещите в администрацията.
Без пределна цена – за да има реална конкуренция
Бобчева обясни, че в обществената поръчка не е заложена пределна цена, за да се насърчи конкуренцията между участниците:
Помощ от други общини и доброволческа акция
Бобчева съобщи, че Столичната община е получила подкрепа от други градове:
2 камиона от Община Ботевград,
2 от Елин Пелин,
1 от Панагюрище,
и се очаква още един от Благоевград.
Тя допълни, че от петък до неделя ще се проведе голяма доброволческа инициатива за почистване на столицата.
Пак правят схеми от пп . Ще видят пак на умряло
Бобчев..