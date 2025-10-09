НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бобчева: Призовката от прокуратурата не е конкретна, може да не е случайна

          2
          136
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Поръчката за боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ престоя три месеца в Агенцията за обществени поръчки (АОП), вместо 14 дни, както е по закон“, заяви пред БНР заместник-кметът по екологията на Столичната община Надежда Бобчева, която е призована от прокуратурата на разпит в петък, 10 октомври.

          „Дори се наложи да заведем дело в Административния съд – София-град, за да ни върнат поръчката и да можем да я обявим. Ако я бяхме внесли пет месеца по-рано, сигурно пак щеше да престои толкова, колкото е нужно, за да бъде забавена по всички възможни похвати“, каза Бобчева.

          - Реклама -

          Прокуратурата я призовава – без конкретика в призовката

          Зам.-кметът уточни, че в призовката не е посочено конкретно основание за разпита, като тя е призована в качеството си на свидетел.

          „Предвид моментното състояние на кризата със сметосъбирането в двата района, не изключвам този момент да не е избран случайно“,

          По думите ѝ поредицата от призовки към общински служители изглежда като форма на натиск и създава напрежение сред работещите в администрацията.

          Директорът на завода за отпадъци с първи коментар, каза за какво е бил разпитван Директорът на завода за отпадъци с първи коментар, каза за какво е бил разпитван

          Без пределна цена – за да има реална конкуренция

          Бобчева обясни, че в обществената поръчка не е заложена пределна цена, за да се насърчи конкуренцията между участниците:

          „Когато има пределна цена, участниците често предлагат оферти малко под нея. Така конкуренцията е само формална. Освен това сметопочистването в различните райони на София е различно и изисква различна техника.“+60

          Помощ от други общини и доброволческа акция

          Бобчева съобщи, че Столичната община е получила подкрепа от други градове:

          • 2 камиона от Община Ботевград,
          • 2 от Елин Пелин,
          • 1 от Панагюрище,
          • и се очаква още един от Благоевград.

          „С всеки изминал ден ситуацията се подобрява – нови машини влизат на терен и работят активно. Скоро ще обезпечим напълно сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“, увери зам.-кметът.

          Тя допълни, че от петък до неделя ще се проведе голяма доброволческа инициатива за почистване на столицата.

          Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО) Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО)

          „Поръчката за боклука в районите „Люлин“ и „Красно село“ престоя три месеца в Агенцията за обществени поръчки (АОП), вместо 14 дни, както е по закон“, заяви пред БНР заместник-кметът по екологията на Столичната община Надежда Бобчева, която е призована от прокуратурата на разпит в петък, 10 октомври.

          „Дори се наложи да заведем дело в Административния съд – София-град, за да ни върнат поръчката и да можем да я обявим. Ако я бяхме внесли пет месеца по-рано, сигурно пак щеше да престои толкова, колкото е нужно, за да бъде забавена по всички възможни похвати“, каза Бобчева.

          - Реклама -

          Прокуратурата я призовава – без конкретика в призовката

          Зам.-кметът уточни, че в призовката не е посочено конкретно основание за разпита, като тя е призована в качеството си на свидетел.

          „Предвид моментното състояние на кризата със сметосъбирането в двата района, не изключвам този момент да не е избран случайно“,

          По думите ѝ поредицата от призовки към общински служители изглежда като форма на натиск и създава напрежение сред работещите в администрацията.

          Директорът на завода за отпадъци с първи коментар, каза за какво е бил разпитван Директорът на завода за отпадъци с първи коментар, каза за какво е бил разпитван

          Без пределна цена – за да има реална конкуренция

          Бобчева обясни, че в обществената поръчка не е заложена пределна цена, за да се насърчи конкуренцията между участниците:

          „Когато има пределна цена, участниците често предлагат оферти малко под нея. Така конкуренцията е само формална. Освен това сметопочистването в различните райони на София е различно и изисква различна техника.“+60

          Помощ от други общини и доброволческа акция

          Бобчева съобщи, че Столичната община е получила подкрепа от други градове:

          • 2 камиона от Община Ботевград,
          • 2 от Елин Пелин,
          • 1 от Панагюрище,
          • и се очаква още един от Благоевград.

          „С всеки изминал ден ситуацията се подобрява – нови машини влизат на терен и работят активно. Скоро ще обезпечим напълно сметоизвозването в „Люлин“ и „Красно село“, увери зам.-кметът.

          Тя допълни, че от петък до неделя ще се проведе голяма доброволческа инициатива за почистване на столицата.

          Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО) Прокуратурата привика Бобчева на разпит (ВИДЕО)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Кирил Петков: Срам за съда, безобразие

          Владимир Висоцки -
          Срам за съда, срам за прокурора. Цялата процедура е нагласена. Стига токова. Не могат да ни изнудват за боклука в София. Това е пълно...
          Правосъдие

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          Владимир Висоцки -
          Софийският градски съд остави в ареста варненския кмет Благомир КоцевМалко по-рано днес започна заседанието на съда по искане на защитата на Коцев за по-лека...
          Правосъдие

          Софийският градски съд се оттегли на съвещание по делото за мярката на варненския кмет Благомир Коцев

          Владимир Висоцки -
          Тричленен състав на Софийския градски съд се оттегли на съвещание, за да вземе решение относно мярката за неотклонение на кмета на Варна, Благомир Коцев,...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions