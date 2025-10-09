НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 11.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Бонев: Надали София ще издържи дълго да извозва боклуците по задните седалки на автомобилите си

          2
          118
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Общинският съветник от „Спаси София“ Борис Бонев на брифинг коментира, че е положителна информация, че днес ще се гласуват и двата доклада, инициирани от „Спаси София“ и подкрепени от всички останали общински съветници, както и вторият от Терзиев за отпускането на 9 млн. лева заем на общинското предприятие „Софекострой“ за закупуване на техника и неговият капацитет да бъде укрепен.

          „Това няма да реши текущата криза с боклука. Защото тепърва предстоят процедури по закупуването на тази техника, по увеличаване на капацитета на дружеството. Важно е да отбележим следното нещо. Ако някой си мисли, че дружество, което в момента оперира с 6 камиона, ще започне за 2 месеца да оперира качествено с 60 – означава, че никога дори в собствения си живот не е могъл да управлява“,

          заяви той.
          - Реклама -
          Борис Бонев: София не трябва да се огъва на рекета с боклука Борис Бонев: София не трябва да се огъва на рекета с боклука

          „Това е тежко предизвикателство, и то ще отнеме много време, за да се видят резултати. Големият въпрос е, да може в момента извозването на боклука в „Красно село“ и „Люлин“ да може да продължи в някакви нормални граници, така че да не се зариват кофите с боклук. Не смятаме, че София би издържала дълго време да извозва боклуците по задните седалки на автомобилите си“,

          допълни Борис Бонев.
          Първи коментар: Борис Бонев каза как се е стигнало до раздялата с пореден кмет от „Спаси София“ Първи коментар: Борис Бонев каза как се е стигнало до раздялата с пореден кмет от „Спаси София“

          „Всички се включихме да помагаме с боклука – граждани и общински съветници, за да покажем, че ще подкрепим кмета Терзиев в тази неравна битка с мафията. За пореден път Прокуратурата с нелигитимния си шеф продобря ситуацията, и то точно в момента, когато е изключително важно директорът на СПТО и зам.-кметът по екология Бобчева да са изцяло концентрирани в решаването на кризата с боклука, изведнъж от прокуратурата решиха да ги привикат на разпити. Това за нас се прави с политическа цел, напълно умишлено и целенасочено, за да се саботират усилията, които в момента се полагат, двата столичния района с близо 300 000 души, все пак да бъдат почистени до някаква степен. Моят призив към прокуратурата е да разследва запалените камиони, а не да дерайлира процеси, които в момента са ключови за София и за здравето на софиянци“,

          добави още Бонев.

          Общинският съветник от „Спаси София“ Борис Бонев на брифинг коментира, че е положителна информация, че днес ще се гласуват и двата доклада, инициирани от „Спаси София“ и подкрепени от всички останали общински съветници, както и вторият от Терзиев за отпускането на 9 млн. лева заем на общинското предприятие „Софекострой“ за закупуване на техника и неговият капацитет да бъде укрепен.

          „Това няма да реши текущата криза с боклука. Защото тепърва предстоят процедури по закупуването на тази техника, по увеличаване на капацитета на дружеството. Важно е да отбележим следното нещо. Ако някой си мисли, че дружество, което в момента оперира с 6 камиона, ще започне за 2 месеца да оперира качествено с 60 – означава, че никога дори в собствения си живот не е могъл да управлява“,

          заяви той.
          - Реклама -
          Борис Бонев: София не трябва да се огъва на рекета с боклука Борис Бонев: София не трябва да се огъва на рекета с боклука

          „Това е тежко предизвикателство, и то ще отнеме много време, за да се видят резултати. Големият въпрос е, да може в момента извозването на боклука в „Красно село“ и „Люлин“ да може да продължи в някакви нормални граници, така че да не се зариват кофите с боклук. Не смятаме, че София би издържала дълго време да извозва боклуците по задните седалки на автомобилите си“,

          допълни Борис Бонев.
          Първи коментар: Борис Бонев каза как се е стигнало до раздялата с пореден кмет от „Спаси София“ Първи коментар: Борис Бонев каза как се е стигнало до раздялата с пореден кмет от „Спаси София“

          „Всички се включихме да помагаме с боклука – граждани и общински съветници, за да покажем, че ще подкрепим кмета Терзиев в тази неравна битка с мафията. За пореден път Прокуратурата с нелигитимния си шеф продобря ситуацията, и то точно в момента, когато е изключително важно директорът на СПТО и зам.-кметът по екология Бобчева да са изцяло концентрирани в решаването на кризата с боклука, изведнъж от прокуратурата решиха да ги привикат на разпити. Това за нас се прави с политическа цел, напълно умишлено и целенасочено, за да се саботират усилията, които в момента се полагат, двата столичния района с близо 300 000 души, все пак да бъдат почистени до някаква степен. Моят призив към прокуратурата е да разследва запалените камиони, а не да дерайлира процеси, които в момента са ключови за София и за здравето на софиянци“,

          добави още Бонев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Сръбските власти спряха камионите на изход от България

          Камелия Григорова -
          Сръбските власти временно спряха преминаването на товарни камиони през ГКПП „Стрезимировци“ на изход от България, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. В обратната посока...
          Политика

          Фандъкова за кризата с боклука: Никакви оправдания не могат да обяснят забавянето

          Камелия Григорова -
          Гражданите на София излязоха по улиците, за да помогнат в почистването на столицата след кризата с извозването на отпадъците, която предизвика напрежение сред жителите....
          Инциденти

          Извършват повторен оглед на свлачището на пътя Русе-Бяла

          Камелия Григорова -
          Днес ще бъде извършен повторен оглед на свлачището на пътя Русе–Бяла. Снощи земната маса се свлече и затвори напълно едното платно в посока Русе....

          2 КОМЕНТАРА

          2. Някакви има-няма 7-8% гласували ведро за Васко може би тъпчат чували на задните седалки, но пък цяла София 🤭

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions