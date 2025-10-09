Бонев: Надали София ще издържи дълго да извозва боклуците по задните седалки на автомобилите си

„Всички се включихме да помагаме с боклука – граждани и общински съветници, за да покажем, че ще подкрепим кмета Терзиев в тази неравна битка с мафията. За пореден път Прокуратурата с нелигитимния си шеф продобря ситуацията, и то точно в момента, когато е изключително важно директорът на СПТО и зам.-кметът по екология Бобчева да са изцяло концентрирани в решаването на кризата с боклука, изведнъж от прокуратурата решиха да ги привикат на разпити. Това за нас се прави с политическа цел, напълно умишлено и целенасочено, за да се саботират усилията, които в момента се полагат, двата столичния района с близо 300 000 души, все пак да бъдат почистени до някаква степен. Моят призив към прокуратурата е да разследва запалените камиони, а не да дерайлира процеси, които в момента са ключови за София и за здравето на софиянци“,

добави още Бонев.