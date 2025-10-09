Бойко Борисов: Ако има мафия в управлението на боклука, то Терзиев две години е бил част от нея

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов остро разкритикува сегашното ръководство на София за кризата с извозването на отпадъците в столицата, заявявайки, че ако наистина съществува „мафия“ в управлението на боклука, то кметът Васил Терзиев е бил част от нея през последните две години.

„Ако има мафия в управлението на отпадъците в София, то тогава Терзиев две години ѝ е плащал. Не може сега, след като толкова време си плащал, изведнъж мафията да ти е виновна“, каза Борисов пред журналисти в парламента. Той подчерта, че според него настоящата общинска власт се опитва да се представи като жертва, въпреки че е участвала в „схемата“, която сега осъжда.

Борисов направи сравнение с периода, когато по време на неговото управление е била затворена сметищната площадка в „Суходол“. Тогава, по думите му, ситуацията е била истинска криза, но са били предприети конкретни действия – закупуване на балиращи машини и транспортиране на отпадъци из цялата страна, докато се намерят подходящи депа. „Това беше борба. А сега идват героите от мафията, децата на Държавна сигурност, и раздават обвинения кой бил мафиот и мутра. Това няма да го позволя“, заяви категорично той.

Борисов призова всички, които твърдят, че мафия контролира сектора на отпадъците, да дадат ясен отговор защо през последните две години са ѝ плащали, ако това е вярно.

Лидерът на ГЕРБ коментира и друга актуална тема – възможната продажба на „Лукойл“. Според него държавните служби и Министерският съвет трябва задължително да проверят потенциалния купувач, ако такава сделка се осъществи. „Това не е натиск, а застраховка. Никой не ги принуждава да продават. Но ако решат, службите трябва да проверят кой купува. Защото вече минахме през времето на Асен Василев, когато мутрите от ПП–ДБ управляваха мафията“, каза Борисов.

В отговор на обвинения, че има връзки с криминални среди, Борисов категорично отрече подобни твърдения. „Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат“, заяви той. Освен това посочи, че е призовал кмета Васил Терзиев и общинския съветник Георги Георгиев да организират доброволци, включително затворници, които да помогнат в почистването на града.

„Не съм ходил да изнудвам министри за обществени поръчки, както Божидар Божанов“, добави още Борисов, подчертавайки, че неговото мълчание по някои теми не означава слабост. „Понеже мълча, сега ми се катерят по гърба. Това няма да стане“, завърши той.